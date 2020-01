Ronaldo blaast loopbaan van Hatem Ben Arfa nieuw leven in

Hatem Ben Arfa heeft een nieuwe club gevonden.

De aanvaller onderging dinsdag zonder problemen de medische keuring bij en heeft zich voor de rest van het seizoen aan de Spaanse club verbonden.

De 32-jarige Fransman zat sinds vorig jaar zomer, toen hij bij Stade vertrok, zonder werkgever. Na het tekenen van de contracten poseerde de kersverse aanwinst met eigenaar Ronaldo. Om 12.30 uur wordt Ben Arfa officieel gepresenteerd aan pers en publiek.

Ben Arfa heeft een behoorlijk turbulente loopbaan achter de rug. Bij , zijn eerste club, leefde hij in onmin met onder meer Karim Benzema, waardoor les Gones hem uiteindelijk naar lieten gaan.

Bij de Zuid-Franse club onderhield Ben Arfa een moeizame relaties met eerst Eric Gerets en later Didier Deschamps, de toenmalige trainers van Marseille.

Ook de Engelse jaren van Ben Arfa werden omgeven door problemen, want de Franse speler van Tunesische afkomst kon het niet vinden met Alan Pardew en Steve Bruce, zijn managers bij respectievelijk en Hull City.

De middenvelder keerde bij OGC Nice terug op de Franse velden, waarna hem in 2016 naar Parijs haalde. Vanwege een vermeende slechte grap over eigenaar Nasser Al-Khelaifi eindigde ook zijn avontuur in het Parc des Princes in mineur.

Daarna pikte Rennes hem een jaar geleden transfervrij op na afloop van zijn contract bij PSG. In de voorbije maanden sloeg hij naar verluidt aanbiedingen uit Turkije en het Midden-Oosten af.

Real Valladolid heeft sinds 3 november geen enkele competitiezege meer geboekt: vijf remises en vier nederlagen. De nummer zestien van LaLiga werd ook nog eens in de uitgeschakeld door Tenerife.

De sportieve malaise heeft ervoor gezorgd dat Ronaldo, de voorzitter van Valladolid, technisch directeur Miguel Ángel Gómez flink aan het werk heeft gezet om deze week de selectie van een impuls te voorzien.

Volgens Globo Esporte is Reinier in beeld voor een verhuurperiode. Laatstgenoemde werd onlangs voor dertig miljoen euro door overgenomen van .

Gómez probeerde Ben Arfa in zijn tijd bij al naar Spanje te halen, maar om uiteenlopende redenen slaagde hij niet in zijn missie. Ondanks het turbulente verleden van Ben Arfa én diens inactiviteit gaf Ronaldo toch goedkeuring voor de komst van de Fransman.