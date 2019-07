Ronaldo bezorgt jonge fan dag van zijn leven: "Dan is het geen overtreding"

Cristiano Ronaldo heeft een jonge voetbalsupporter zondagmiddag de dag van zijn leven bezorgd.

Bij het treffen tussen en (2-3) in Singapore bestormde het jongetje het veld. Normaal gesproken een doodzonde bij voetbalwedstrijden, maar de jonge fan werd door Ronaldo naar de kant gehaald en mocht bij de Portugese superster plaatsnemen op de bank.



Ronaldo begroette het jongetje met een high five en maakte een klein praatje met hem. Vervolgens vroeg de op dat moment net gewisselde aanvaller, die tegen the Spurs een doelpunt maakte, aan de voetbalfan om vlak voor hem plaats te nemen en met de Juventus-reservespelers naar het restant van de wedstrijd te kijken.



Juve-trainer Maurizio Sarri genoot van het bijzondere moment. "Ik zag dat jongetje midden op het veld staan en ik wist dat hij een foto met Cristiano wilde", aldus de oefenmeester na afloop van de wedstrijd. "Ik was bang dat de beveiliging voor hem zou komen, dus ik riep hem naar ons toe. Als zo'n jonge jongen het veld betreedt, dan is het geen overtreding van de regels. Voor mij is het een moment van vreugde."



Sarri ging daarnaast in op de kwaliteiten van zijn elftal. "Cristiano is de beste speler in dit team", zegt de van overgekomen trainer. "Daarom moeten de andere tien op het veld goed verdedigen. Cristiano kan overal op het veld spelen. Het is belangrijk voor hem om een vrije rol te hebben." Sarri verwacht dat Juventus zich nog gaat mengen op de transfermarkt. "Ik hou me er niet zo mee bezig, maar ik denk dat er nog wel wat gaat gebeuren, zowel op gebied van aan- als verkopen."