Ronaldo benadert Real Madrid: "Pérez heeft mij verteld dat het moeilijk wordt"

Ronaldo wil Vinicius Junior dolgraag zien spelen bij Real Valladolid.

De Braziliaanse oud-spits, sinds september aandeelhouder en president van de Spaanse club, heeft Real Madrid al benaderd inzake de jonge Braziliaanse aanvaller. Ronaldo hoopt dat zijn voormalig werkgever het achttienjarige toptalent wil verhuren.

"Ik heb al bij Real Madrid aangeklopt voor een deal", wordt Ronaldo geciteerd door AS . "Wij hebben zelf het kapitaal niet om spelers van die kwaliteit naar Valladolid te halen. Ik sta in direct contact met de clubleiding van Madrid hierover. Florentino Pérez (voorzitter van Real Madrid, red.) heeft mij echter verteld dat het moeilijk wordt."



Ronaldo is nu enkele maanden werkzaam bij Valladolid en het bevalt de Braziliaan vooralsnog goed. "Ik had de Spaanse markt bestudeerd en Valladolid kwam als een geschenk. Een club met negentig jaar historie, met een stad van 300.000 mensen en een regio waar voetbal echt leeft. Er zit hier heel veel potentie", aldus de oud-spits.



"Ik wil graag dat de mensen hier dromen hebben en blijven hopen, dus ik heb experts gehaald die de club stabieler moeten maken. Ik krijg geen salaris, maar mijn werk blijft fantastisch. Ik geniet van mijn werk. We doen er alles aan om in LaLiga te blijven. Ik heb de club niet gekocht met andere investeerders, maar het is niet zozeer mijn project. Het is het project van de hele stad."