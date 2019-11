Ronaldo als rolmodel voor recordjacht - Pajor & Harder zijn 's werelds beste damesduo

Het tweetal staat samen in de Goal 50 dankzij hun uitstekende seizoen en het volgende doel is om Lyon te onttronen als beste team van Europa.

Toen Wolfsburg in 2014 voor het tweede jaar op rij de Women's won, leek een periode van dominantie op komst.

Ralf Kellermann's ploeg werd het eerste team dat de Duitse treble won en in de finale van het Europese toptoernooi was slechts één speelster ouder dan dertig jaar.

Er volgde inderdaad een aantal jaren van absolute dominantie in het vrouwenvoetbal, maar het was niet Wolfsburg dat de lakens uitdeelde, maar

Sinds 2016 won de Franse grootmacht alle edities van de Champions League, terwijl men in de eigen competitie alweer afstevent op de vijfde landstitel op rij.

Als iemand hen dit seizoen van Europese glorie af kan houden, is het Wolfsburg. De nummer twee van 2016 en 2018 ontmoette Lyon vorig seizoen in de kwartfinale en de thriller eindigde na twee duels in 6-3 voor de Fransen.

Toch was Wolfsburg er dichtbij dankzij hun niet zo geheime wapen - hun dodelijke spitsenduo: Pernille Harder en Ewa Pajor.

"Ze is een geweldige speelster, al krijgt ze nog niet zo veel aandacht. Daarom is het heel goed dat ze op deze lijst staat. Dat verdient ze", stelt Harder in gesprek met Goal over haar Poolse teamgenote.

Pajor staat op de 21e plaats in de Goal 50 van 2019, terwijl Harder zelf de vijfde plaats bezet. De Deense weet echter dat ze die uitverkiezing voor een groot deel te danken heeft aan haar jonge partner in crime.

"Ze is zo snel. Niet dat ik langzaam ben, maar ik ben gewoon niet zo snel als Ewa! Ze leest het spelletje goed en we voelen elkaar prima aan. Ik geniet ervan met haar samen te werken."

Hun connectie is uitermate vruchtbaar gebleken voor Wolfsburg, want de twee scoorden vorig seizoen samen bijna de helft van alle goals bij Wolfsburg. Dat leverde de ploeg de derde titel op rij op, terwijl Pajor topscorer werd met 24 goals in 19 duels.

"We werken gewoon heel goed samen", benadrukt Harder, die vorig seizoen zelf de boeken ging als topscorer van de Champions League, ondanks de vroegtijdige uitschakeling tegen Lyon.

"Ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen omdat we twee verschillende soorten spelers zijn."

Pajor, vijf jaar jonger dan Harder, hoort het glimlachend aan, deelt op haar beurt ook complimenten uit en onthult vervolgens dat ze ook van een andere Deense leert in Duitsland.

Alexandra Popp was basisspeelster bij beide CL-zeges van Wolfsburg en de 28-jarige heeft eveneens een grote invloed op Pajor.

"Het zijn allebei heel goede speelsters waar ik veel van geleerd heb", aldus de Poolse. "Toen ik jonger was, keek ik altijd naar wat Alexandra deed."

"Ik wilde mijn spel aan haar spiegelen en dat is nog altijd het geval. Op de training volg ik hen nauwgezet, want je kunt altijd en overal leren."

"Ik heb nog altijd veel ruimte voor verbetering, dus ik ben blij dat ik met hen allebei mag spelen", doelt Pajor op haar Deense ploeggenotes.

De 22-jarige aanvalster heeft bij allebei vooral een winnaarsmentaliteit kunnen oppikken, want Harder doet alles voor de driepunter op het veld.

"We zijn nooit tevreden", doelt Harder op vorig seizoen, wat ze als 'goed' beschrijft na de binnenlandse dubbel. Goed, meer niet.

"In de Champions League vlogen we er uit door Lyon. Dat was weliswaar de uiteindelijke winnaar, maar dat is geen excuus. We mogen niet tevreden zijn."

Pajor deelt de frustratie. "We willen elk jaar drie prijzen veroveren met Wolfsburg", stelt ze. "Het verleden ligt nu echter achter ons, dus focus ik me volledig op dit seizoen."

Lyon onttronen is andermaal de missie, maar het zal niet eenvoudig zijn. De Franse ploeg is nog sterker geworden met de zomerse komst van topspeelsters als Nikita Parris en Janice Cayman.

Toch is het niet onmogelijk. Pajor en Harder zijn het sinds kind af aan gewend om uitdagingen te overwinnen. "Ik weet niet anders dan dat het moeilijk is, want ik kon vroeger alleen spelen tegen jongens", begint Pajor.

"Tegenwoordig is het gelukkig anders, maar destijds waren er maar weinig meisjes geïnteresseerd in voetbal."

De nu 22-jarige gaf echter niet op en debuteerde op haar 15e in de hoofdmacht van Medyk Konin, waarmee ze de jongste debutant in de Poolse topcompetitie werd.

"Dat was heftig", lacht ze. "In de eerste wedstrijden speelde ik slechts een paar minuutjes, maar het werd al snel meer en meer."

"Zelfs in de kleedkamer was het allemaal niet eenvoudig, want ik was vijftien, terwijl de meesten de dertig al waren gepasseerd."

"In het begin was ik best een beetje angstig en nerveus. Ik had veel ontzag voor hen, want ik had nooit verwacht al op mijn vijftiende te debuteren."

"Ik heb nu het geluk dat ik een soort rolmodel kan zijn voor Poolse meisjes en dat maakt me erg gelukkig."

"Ik geef elke wedstrijd alles wat ik in me heb en laat op die manier zien dat die meisjes zelfs als vrouw op topniveau kunnen spelen."

Harder is op haar beurt ook een inspiratiebron in Denemarken, waar ze deel was van het team dat op het EK van 2013 de halve eindstrijd haalde en vier jaar later de finale speelde.

"Na het EK van 2017 is er veel veranderd, als je kijkt naar hoe mensen aankijken tegen vrouwenvoetbal. Er is nu meer respect voor."

Al doende heeft Harder twee van haar meisjesdromen waargemaakt. "Ik wilde de nationale ploeg halen en wilde simpelweg slagen als profvoetbalster", aldus de spits.

"Ik weet nog dat ik als tienjarige een opstel moest maken op school waarin ik moest omschrijven wat ik tien jaar later zou doen..."

"Ik schreef dat ik dan profspeelster zou zijn en zou uitgroeien tot een van de beste speelsters ter wereld."

Nu kunnen jonge meisjes dromen om de nieuwe Pajor of Harder te zijn, want zij zijn nu de rolmodellen die ze zelf niet hadden in hun jeugd.

"In mijn jeugd was er maar heel weinig vrouwenvoetbal op TV, dus koos ik Cristiano Ronaldo als mijn voorbeeld", onthult Pajor.

"Toen ik hem voor het eerst zag spelen, dacht ik meteen 'Wow!' Hij is de beste speler ter wereld en ik probeer altijd iets te leren van zijn wedstrijden."

Harder is weliswaar niet zo idolaat dat ze - net als Pajor - Ronaldo's manier van juichen imiteert ( "soms gebeurt dat gewoon in alle euforie"), maar de Deense kijkt ook op tegen de ster van .

"Ik kijk heel veel voetbal en let op hoe Ronaldo zich beweegt in het strafschopgebied. Ik probeer te leren van de allerbesten."

"In de Premier League zie ik [Raheem] Sterling graag spelen en ook [Sadio] Mané volg ik met plezier. Ik ben fan van dat soort spelers."

Net als Ronaldo en Mané hebben ook Pajor en Harder de nodige prijzen gewonnen en dromen waargemaakt, maar nog één belangrijk punt ontbreekt op de checklist: Europese glorie.

"We willen de Champions League echt heel graag winnen", benadrukt Harder. "We willen ook de competitie en de beker winnen, maar het gaat nu vooral om de Champions League. Het is ambitieus, maar we hebben de potentie."

Pajor stemt in. "Ik zeg altijd dat prijzen met de ploeg winnen het allerbelangrijkste voor mij is en als ik met mijn goals kan helpen, is dat alleen maar mooi meegenomen."