Ronaldo akkoord met celstraf en boete van 18,8 miljoen

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagochtend het schikkingsvoorstel van de Spaanse justitie inzake zijn belastingfraudezaak geaccepteerd.

De aanvaller van Juventus is akkoord gegaan met een celstraf van 23 maanden en het betalen van een boete van 18,8 miljoen euro. Doordat het delict plaatsvond in Spanje en het zijn eerste overtreding is, hoeft hij naar alle waarschijnlijkheid niet de gevangenis in. Veroordelingen onder de twee jaar worden als het geen geweldsmisdrijf betreft in dat geval omgezet naar een voorwaardelijke celstraf.



De veroordeling komt nadat Ronaldo ervan beschuldigd werd dat hij tussen 2011 en 2014 in totaal vier individuele delicten heeft gepleegd. In de tijd dat de 33-jarige superster nog bij Real Madrid speelde zou hij voor ruim 14,5 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken, waarvoor hij uiteindelijk dinsdag in de rechtbank in de Spanje werd verwacht.



De beslissing van Ronaldo om akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel komt niet als een verrassing, aangezien hij eerder al een akkoord bereikte met de Spaanse justitie en ook de fiscus groen licht gaf voor de deal. De rechtszaak was daardoor ook een formaliteit en de Portugees deed in eerste instantie nog een poging om de zaak via een videoverbinding af te doen. De rechter ging hier echter niet mee akkoord, waardoor hij dinsdag persoonlijk in de rechtbank moest verschijnen.



Ronaldo is niet de eerste (voormalige speler) van Real Madrid die wordt beschuldigd van belastingfraude: onder meer Marcelo, James Rodríguez en Xabi Alonso werden de afgelopen jaren ook in verband gebracht met dergelijke delicten. Barcelona-sterspeler Lionel Messi werd daarnaast in het verleden als eens veroordeeld voor een soortgelijke zaak als Ronaldo, net als onder meer Alexis Sánchez en ex-Atlético Madrid-spits Radamel Falcao.