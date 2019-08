Ronaldinho maakte de weg vrij voor Messi - Neymar kan hetzelfde doen voor Mbappé

Net zoals Lionel Messi profiteerde van het vertrek van zijn goede vriend Ronaldinho, zou Kylian Mbappé baat hebben bij een transfer van Neymar.

Er heeft de laatste tijd een flinke verschuiving plaatsgevonden bij Paris Saint-Germain. Daar waar ooit het plan was om een imperium te bouwen rondom Neymar, is de realiteit deze zomer heel anders.

Neymar verkopen - aan of - was eerder ondenkbaar voor clubpresident Nasser Al-Khelaifi. Maar nu lijkt het juist onvermijdelijk.

Er is simpelweg te veel gebeurd tussen Neymar en . Zijn periode in de Franse hoofdstad is, ondanks twee landstitels en de nodige snuisterijen, geen groot succes geworden.

De Braziliaan werd nooit die transformatieve speler die de Parijse miljoenenploeg zo hard nodig had om de volgende stap te zetten.

En de club legt hem nu ook niet langer in de watten. De boodschap is simpel: als je hier niet wil zijn, ga dan maar weg.

Van zijn schijnbare onverschilligheid tijdens sommige wedstrijden tot zijn chronische blessureproblemen - die een rol speelden in beide eliminaties in de achtste finales van de - er stond altijd wel iets in de weg. Neymar kon daardoor niet uitgroeien tot absolute held in de ogen van de PSG-fans.

Het eerste thuisduel in van afgelopen weekend tegen Nîmes bracht een opvallend schouwspel met zich mee. PSG-ultra's lieten spandoeken zien en zongen liedjes waarin Neymar fel werd bekritiseerd. De spits werd een egoïst genoemd en de fans willen dat hij meteen vertrekt.

De boodschap was dat de aanvaller nooit met zijn volledige hart voor PSG speelde. Hij beschouwde enkele maanden terug zelfs de 'Remontada' - Barcelona's miraculeuze comeback tegen PSG in de Champions League - als één van de beste momenten uit zijn carrière.

Die uitspraken werden gezien als de ultieme uiting van respectloosheid richting de club die hem rijkelijk betaalt, maar waar hij niet veel van houdt.

Neymar meldde zich met lichte pijntjes af voor kleine wedstrijdjes en deze zomer was hij zonder goede reden afwezig. Na alweer een voetblessure te hebben opgelopen, keerde de 27-jarige vedette niet op tijd terug uit Brazilië.

Hij sloeg een supporter na afloop van de verloren bekerfinale tegen Stade en bracht zichzelf in de problemen met een tirade op Instagram, na de uitschakeling in de Champions League door .

Eerder was hij nog een potentiële Ballon d'Or-winnaar, maar nu zorgt Neymar alleen maar voor problemen. En dat is het niet waard.

De vraag die Real Madrid en Barcelona zichzelf nu waarschijnlijk stellen, is of Neymar momenteel gewoon even in een moeilijke periode zit of dat hij werkelijk achteruitgaat.

Hij is voorbijgestreefd door Kylian Mbappé, het Franse wonderkind dat eind vorig seizoen meer verantwoordelijkheid van de PSG-spelers eiste. Anders zou hij een andere uitdaging zoeken.

PSG moet er niet aan denken dat Mbappé naar bijvoorbeeld vertrekt, waar manager Pep Guardiola de jonge topschutter al lange tijd bewondert.

Mbappé is een speler waar PSG het komende decennium omheen zou moeten bouwen. Hij kan een flinke loonsverhoging verwachten zodra Neymar is vertrokken.

Op het eerste gezicht lijkt deze situatie wel wat op die van Pep Guardiola bij Barcelona in 2008, met als hoofdrolspelers Ronaldinho en Lionel Messi.

Mede dankzij Ronaldinho groeiden de Catalanen weer uit tot het beste team van het continent, nadat hij in 2003 was overgekomen van PSG.

Barça had net een periode van zes jaar zonder prijzen meegemaakt toen onder leiding van trainer Frank Rijkaard twee landstitels en de Champions League werden gepakt. Ronaldinho mocht in 2005 bovendien de Ballon d'Or in ontvangst nemen. Voor even was de Braziliaan de beste voetballer ooit.

Toch werd Ronaldinho - ondanks dat hij toen pas 28 jaar was - gezien als iemand die al op z'n retour was. Zijn krachten namen af en zijn onnavolgbare levensstijl botste met de eisen van het leven als topsporter.

Ondertussen stond ene Lionel Messi al klaar om op de voorgrond te treden. Hoewel de Argentijn en Ronaldinho goede vrienden waren en nog steeds zijn, was er in het vernieuwde Barça-elftal van Guardiola slechts plek voor één van hen.

Ronaldinho hielp Messi om een grootheid te worden en hij zei al vrij snel dat de kleine technicus hem als speler zou gaan overtreffen.

En zo gaf hij het stokje over aan Messi door zelf te vertrekken naar . De Braziliaan haalde nooit meer het topniveau dat hij in Barcelona etaleerde en tot het einde van zijn carrière liet hij nog slechts bij vlagen zijn klasse zien.

Messi behaalde uiteraard talloze titels. Hij is de beste speler die Barcelona ooit heeft gehad en misschien zelfs de beste voetballer ooit.

PSG staat nu op een vergelijkbaar kruispunt en heeft de optie om zich te ontdoen van hun kenmerkende Braziliaanse superster, ten faveure van een veelbelovend talent.

Het grote verschil? Neymar is niet eens in de buurt gekomen van Ronaldinho's topniveau. Niet wat betreft invloed, erfenis of trofeeën. Geen Ballon d'Or, geen Champions League-winst, eigenlijk helemaal niks bijzonders.

Neymar zal bovendien niet vertrekken met genegenheid van de PSG-fans, maar met een gevoel van 'what could have been'...