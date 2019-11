Ronaldinho duikt op in Nederland: "Ajax brengt iedereen vreugde, mij ook"

Ronaldinho geniet van het spel van Ajax en heeft ook lovende woorden voor landgenoot David Neres.

De Braziliaanse oud-voetballer was dinsdagavond aanwezig in een sporthal in Zaandam als eregast van het Amsterdam Street Soccer Event en weet dat de ploeg van Erik ten Hag momenteel hoge ogen gooit in de wereld.

De voormalig sterspeler van onder meer prijst de mentaliteit bij . Ronaldinho werd vroeger geprezen voor het plezier dat hij op het voetbalveld uitstraalde en de oud-prof ziet momenteel ook veel vreugde bij Ajax.

"Of het ongeveer hetzelfde is? Jazeker. Het is tegenwoordig een van de leukste elftallen om naar te kijken. Ze brengen iedereen vreugde. Mij ook, als ik ze zie spelen", zegt Ronaldinho in gesprek met de NOS.

Ajax heeft met David Neres een Braziliaans international onder contract staan. De 22-jarige buitenspeler, momenteel voor enkele weken uit de roulatie met een blessure, sloot zich in januari 2017 aan bij de Amsterdamse club en heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld.

Inmiddels mag Neres zich zevenvoudig A-international van Brazilië noemen. Ronaldinho volgt de ontwikkeling van Neres en ziet dat zijn landgenoot het goed doet in de Johan Cruijff ArenA.

"Ja, ik ken hem zeker. Hij heeft echt talent", zegt Ronaldinho, die aangeeft dat veel Brazilianen, net als Neres, al van jongs af aan bezeten zijn door het spelletje.

"De meeste Brazilianen beginnen op straat te voetballen, hij ook. Ik volg wat hij doet en wens hem veel succes."