Ronald Waterreus: "Dat zag je toen bij Oranje en nu bij Fortuna Sittard"

pakte in de laatste drie -wedstrijden telkens een rode kaart en kan zaterdag tegen streekgenoot de tweede ploeg ooit worden met rood in vier opeenvolgende duels, na in november 2009. Clubicoon René Maessen denkt dat de rode kaarten voor Branislav Ninaj, José Rodriguez en Andrija Balic 'een samenloop van omstandigheden' zijn.

"Een verdediging die niet bol staat van kwaliteit, het verkeerd inschatten van momenten; zeg maar de typische kenmerken van een elftal dat op zijn tenen loopt en de laatste weken nogal wat klappen heeft gehad", vertelt Maessen, voormalig verdediger van Fortuna Sittard, vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Dan beland je in dit soort situaties. Het is geen onwil. Verre van. Onder druk doe je nu eenmaal gekke dingen."



Ronald Waterreus noemt de opeenstapeling van rode kaarten 'een uiting van kwaliteitsgebrek' en haalt de WK-finale Nederland - Spanje uit 2010 als voorbeeld aan. "Omdat je minder bent, kom je steeds nét te laat. En dan ga je automatisch overtredingen maken. Dat zag je toen bij het en dat zie je nu bij Fortuna Sittard", geeft de oud-doelman te kennen.



"Het zijn geen doodschoppen waaraan die jongens zich schuldig maken, het is eerder onbeholpenheid. Zo van: 'We weten het ook niet meer'." Waterreus denkt dat Fortuna pas laat is gaan beseffen dat handhaving in de Eredivisie helemaal niet zo makkelijk zal zijn, daar men de goede eerste seizoenshelft als tiende afsloot. "Nu dringt in Sittard het besef door van: 'Shit, zouden we dan toch nog in de problemen komen?' En dat begrijp ik nog ook van een club die jaren in de eerste divisie speelde. Ze voelen dat het ze door de vingers aan het glippen is. Die stress zie je."