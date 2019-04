Ronald Waterreus: "Daar kan Clasie alleen heen als-ie een tribunekaartje koopt"

Jordy Clasie reageerde zaterdagavond behoorlijk gepikeerd toen hij door Giovanni van Bronckhorst werd gewisseld tijdens de wedstrijd tussen en (2-1). Het publiek reageerde verontwaardigd op het gedrag van de middenvelder. Ook Ronald Waterreus vindt de reactie van Clasie opvallend, zo schrijft hij in zijn column in de Limburger .

"Gebrek aan zelfkritiek en -kennis in het voetbal; verbazingwekkend blijft het", zo schrijft Waterreus over Clasie. De middenvelder moest het veld verlaten voor Robin van Persie, terwijl Feyenoord op dat moment met tien stond door een rode kaart voor Nicolai Jörgensen. "Een paar topduels speelde hij goed. Verder heb ik hem vooral plichtmatig in de middencirkel zien hobbelen. En zo'n jongen zet Van Bronckhorst dan eventjes op zijn nummer in een volle Kuip, de trainer die zijn spelers naar buiten toe juist altijd zo beschermt?"



Waterreus benadrukt dat Van Bronckhorst als speler actief was bij onder meer en . "Waar Clasie alleen heen kan als-ie een tribunekaartje koopt. Het is de wereld op zijn kop. Clasie mag zijn handjes dichtknijpen dat hij voor zo'n prachtige club als Feyenoord mag spelen", vervolgt de oud-doelman. Clasie wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van , waar zijn contract nog loopt tot medio 2020.



Clasie speelde dit seizoen tot dusver 36 wedstrijden, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 3 assists. Waterreus weet wel een 'gepaste strafmaatregel" die Feyenoord zou kunnen treffen na het incident. "Ik zou zeggen: laat Clasie alle bokalen poetsen die Gio in zijn loopbaan heeft gewonnen. Is hij wel even zoet."