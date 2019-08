Ronald Koeman volgt vier spelers tijdens RKC - AZ en PSV - ADO Den Haag

Ronald Koeman was afgelopen weekend aanwezig bij de competitiewedstrijden RKC Waalwijk - AZ (0-2) en PSV - ADO Den Haag (3-1).

De bondscoach van Oranje richtte zijn aandacht op vier aanvallers, zo verklapt hij in gesprek met Voetbal International .

Spelers uit de hebben nog even de tijd om een goede indruk achter te laten op Koeman, in aanloop naar de EK-kwalificatieduels van Oranje met Duitsland (6 september) en Estland (9 september).

Lees beneden verder

De keuzeheer is van plan om volgende week zijn selectie bekend te maken. Tot die tijd maakt hij een 'rondje langs de velden' in Nederland, zoals Koeman het zelf noemt in gesprek met het weekblad. "Ook al doordat de grotere competities nog niet allemaal zijn begonnen. Dat bood de kans een aantal talentvolle jongens op de radar te krijgen."

"Bij hebben we Calvin Stengs en Myron Boadu gezien, allebei jong, maar met veel mogelijkheden. Bij geldt dat voor spelers zoals Cody Gakpo en natuurlijk Donyell Malen", somt Koeman op. Hij noemt het 'prettig' dat meer opties zich aandienen voor Oranje in aanvallend opzicht. "Maar dat ligt vooral aan de ontwikkeling van die spelers zelf."

Voor de laatste interlands van Oranje, tegen Engeland en Portugal in het finaletoernooi van de , koos Koeman voor Ryan Babel ( ), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay ( ), Luuk de Jong (PSV) en Quincy Promes ( ) als aanvallers. Stengs, Boadu, Gakpo en Malen zaten nog nooit bij de selectie.