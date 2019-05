Ronald Koeman traint met incomplete selectie en kent één twijfelgeval

Ronald Koeman is zaterdag met een incomplete selectie begonnen aan de eerste training van Oranje in aanloop naar het eindtoernooi van de . Het neem het donderdag 6 juni in de halve finales op tegen Engeland, waarna er op 9 juni de finale of de troostfinale gespeeld zal worden tegen gastland Portugal of Zwitserland.

Een aantal spelers ontbrak nog op het trainingsveld. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bereiden zich voor op de -finale van volgende week zaterdag, waarin zij het met opnemen tegen . Jasper Cillessen speelt zaterdag de finale van de met , terwijl Memphis Depay, Marten de Roon, Kevin Strootman en Stefan de Vrij nog competitieverplichtingen hebben.



Ook Quincy Promes en Kenny Tete zijn nog niet van de partij op het trainingsveld. Eerstgenoemde sluit zondag aan omdat hij met nog actief is in Tanzania voor een oefentrip. Tete had net als ploeggenoot Depay verplichtingen bij en is sowieso een twijfelgeval vanwege een onlangs opgelopen enkelblessure.



De rechtsback moest de laatste competitiewedstrijd van les Gones tegen Nîmes Olympique laten schieten en het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn om met Oranje af te reizen naar Portugal voor de Nations League. Als Tete afhaakt lijkt Hans Hateboer de meest logische vervanger te zijn. Koeman heeft met Denzel Dumfries al een andere rechtsback in zijn voorlopige selectie van 28 internationals. Maandag wordt bekendgemaakt welke vijf spelers nog af zullen vallen uit voorselectie.