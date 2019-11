Ronald Koeman toont blijdschap: "Als je Mo ziet, dan komt dat wel goed"

Mohammed Ihattaren heeft gekozen om voor het Nederlands elftal uit te komen, zo meldt de KNVB zondagmorgen.

De middenvelder van verkiest Oranje boven Marokko. De zeventienjarige Ihattaren maakte zijn keuze na overleg met zijn familie, de KNVB en PSV.

Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihattaren. "Mo is een hele jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt en inmiddels vast in PSV 1 speelt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal en gelukkig heeft hij de keuze voor Oranje gemaakt."

De bondscoach heeft de afgelopen tijd voortdurend contact gehouden met de speler van PSV, zonder al te veel druk uit te oefenen: "We hebben er vanuit de KNVB alles aan gedaan. Meerdere gesprekken gevoerd met Mo en zijn familie en ook telefonisch heb ik hem regelmatig gesproken."

"De rol van PSV, en met name van John de Jong en Mark van Bommel, was daarbij heel belangrijk", benadrukt Koeman. "Toen zijn vader overleed is dat contact even op een laag pitje komen te staan, zodat er alle tijd was om dat verdriet te verwerken."

Lees beneden verder

"Vervolgens hebben we afgelopen week nog een gesprek gehad en heeft hij nu de keuze voor Nederland gemaakt", aldus de bondscoach, die Ajacied Sergiño Dest vorige week voor een loopbaan bij de Verenigde Staten zag kiezen.

Welke rol Ihattaren in Oranje kan vervullen, zal de toekomst uitwijzen. "Ik kan niemand iets beloven, maar als je hem ziet, dan komt dat wel goed", stelt Koeman.

"Zijn keuze is in ieder geval een mooi signaal naar andere spelers die voor dezelfde keuze komen te staan. Dit is echt belangrijk voor het Nederlandse voetbal."