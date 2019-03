Ronald Koeman kan 'Duitse' verdediger bellen: "Ik zou erover nadenken"

Robin Gosens maakte in de zomer van 2017 de overstap van Heracles Almelo naar Atalanta.

De 24-jarige linksback kende een moeizaam eerste half jaar, maar mag zich sinds januari vorig jaar toch wel een vaste waarde bij de Serie A-club beschouwen. Ook in de Europa League-duels van de club uit Bergamo liet Gosens een prima indruk achter.

De vraag is of Gosens ooit door een bondscoach gecontacteerd zal worden, maar ook door hoeveel. De verdediger is namelijk van origine Duits, maar heeft ook een Nederlands paspoort. Ploeggenoten als Marten de Roon en Hans Hateboer worden regelmatig door de technische staf van het Nederlands elftal bekeken en zagen dus ook Gosens in actie.



"Maar ik heb nog niets gehoord", zegt Gosens tegen het Algemeen Dagblad . Het blijft dus wachten op een telefoontje van Ronald Koeman. "Het zou natuurlijk een enorme eer zijn als hij me belt. Ik ken de cultuur, ik spreek de taal en heb een sterke band met Nederland. Als ik gevraagd zou worden voor Oranje, dan ga ik daarover nadenken."



Gosens gebruikt altijd zijn Duitse paspoort omdat hij daarmee is opgegroeid. Hij heeft zijn Nederlandse paspoort echter al verlengd in 's-Heerenberg, waar zijn ouders vlakbij wonen. Voor een gesprek met bondscoach Joachim Löw, die het nationale elftal van Duitsland wil renoveren, staat hij ook open. "Ik denk dat als een van de twee bondscoaches belt, ik de telefoon uit mijn handen laat vallen."