Ronald Koeman jr. verslaat Sergio Romero en vestigt Guinness World Record

Ronald Koeman jr., Hobie Verhulst en Nicolas Abdat hebben woensdagmiddag twee officiële wereldrecords gevestigd.

Op de KNVB Campus in Zeist verbrak Koeman jr. de 'Halfline-Challenge' die daarvoor nog op naam stond van Sergio Romero ( ).

Verhulst en Abdat vestigden op hun beurt met de 'Kick & Catch-Challenge' een gloednieuw Guinness World Record vestigden.

Om het record van de 'Halfline Challenge' te vestigen, moest Koeman, doelman van , het record van Romero verbreken.

De Argentijn wist begin dit jaar binnen 1 minuut 20 ballen het doel in te trappen vanaf de middenlijn. Nu is er met Koeman jr. een nieuwe recordhouder van het Guinness World Record. Hij wist liefst 29 ballen het doel in te krijgen.

De 'Kick & Catch-Challenge' was een nog niet bestaand Guinness World Record. De Challenge was bedoeld voor een tweetal spelers per -club.

Verhulst en Abdat van wisten de grootste afstand te overleggen met hun uitvoering van de 'Kick & Catch-Challenge'. Met een afstand van 71,37 meter hebben zij een officieel nieuw Guinness World Record gevestigd.