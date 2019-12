Ronald Koeman: "Ik vind het ongemakkelijk om daarover te praten"

Ronald Koeman was donderdag in het Auditorio Imagina Mediapro in Barcelona, waar een huldebetoon aan wijlen Johan Cruijff werd gehouden.

Naast de bondscoach van het waren ook Vicente del Bosque en Roberto Martinez aanwezig om te praten over de manier waarop de beste Nederlandse voetballer ooit hun denkwijze over voetbal veranderde. Koeman kreeg na afloop echter ook vragen van een heel andere orde.

Koeman heeft, zoals bekend, een -clausule in zijn contract bij de KNVB laten opnemen zodat hij volgend jaar zomer eventueel kan vertrekken als bondscoach om aan de slag te gaan bij de club waar hij in het verleden als speler én assistent-trainer actief was. Niet voor het eerst wordt de oud-verdediger genoemd als een belangrijke kandidaat om Ernesto Valverde na dit seizoen op te volgen.

"Ik heb nog een contract voor twee seizoenen en ik houd er niet van om over Barcelona te praten", gaf Koeman na afloop van het eerbewijs in gesprek met Spaanse media te kennen. "Ik vind het ongemakkelijk om daarover te praten, om meerdere redenen."

"Ik heb nu een baan en het is niet eerlijk én niet het juiste moment om dit te bespreken. Als het komt, komt het en als het niet komt, komt het niet. Er zijn belangrijkere dingen in het leven." Tijdens het evenement zelf reageerde hij op een vraag van een toeschouwer over hetzelfde onderwerp met 'er kan van alles gebeuren'.

Koeman kan alleen vertrekken als bondscoach van Nederland als Barcelona zich na het EK van 2020 meldt voor de trainer. "Er is na het EK een evaluatiemoment", erkende Koeman enkele weken geleden. "Ik kan weg voor één club, dat staat ook in de clausule. Ik kan ook rustig zeggen dat ik voor geen andere club wegga." Koeman tekende in februari 2018 een contract tot en met het WK van 2022 bij de KNVB.

Barcelona is voor Koeman de droomclub die hij ooit nog eens zou willen coachen. "Ja, dat heb ik vaak genoeg gezegd." Het is niet ondenkbaar dat Barcelona vanaf komend seizoen een andere trainer voor de selectie wil hebben.

Hoewel de Catalanen de koppositie in LaLiga delen met én overwintering in de een feit is, is het veldspel van de regerend landskampioen van Spanje geen lust voor het oog en geven de individuele kwaliteiten van Lionel Messi vaak de doorslag.