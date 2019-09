Ronald Koeman: "Ik heb een diepe buiging gemaakt en toen moest hij lachen"

Ronald Koeman neemt het met het Nederlands elftal de komende week op tegen Duitsland en Estland in het kader van de EK-kwalificatie.

Komende vrijdag wacht een confrontatie met die Mannschaft , maar de bondscoach van Oranje wil niet spreken van een cruciaal duel. "Duitsland is in mijn ogen geen sleutelwedstrijd", wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad .

"Alles wat we vrijdag halen, maakt het vervolg makkelijker. We moeten die andere wedstrijden winnen en beter zijn dan Noord-Ierland in de onderlinge wedstrijden. Duitsland uit is niet cruciaal. Duitsland kan van Noord-Ierland verliezen? Dat kan. Maar ik vind het niet cruciaal vrijdag in Hamburg. Duitsland is goed", zegt Koeman, die stelt dat Nederland en Duitsland elkaar weinig ontlopen.

De bondscoach heeft bij Oranje onder meer de beschikking over Virgil van Dijk, die vorige week is verkozen tot Europees voetballer van het jaar. "Ik heb een diepe buiging gemaakt en toen moest hij lachen", zegt Koeman, die ook Frenkie de Jong in de selectie heeft zitten. De bondscoach is blij dat de middenvelder bij basisspeler is.

"Hij speelt anders dan bij ", stelt Koeman, die wijst op de andere rol die De Jong speelt bij Barcelona ten opzichte van zijn tijd bij Ajax.

"Sergio Busquets speelt heel zijn leven al op de plek van De Jong. Dan kom je niet even binnen met jij daar en ik hier. Dat vergt aanpassingen. Maar hij speelt wel, dat is goed. En bij mij speelt hij anders."