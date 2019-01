Ronald Koeman: "Het wordt een gelijkwaardigere strijd dan iedereen denkt"

Ajax neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Real Madrid, dat drie keer op een rij het miljardenbal won.

Dit seizoen draait de Koninklijke minder goed dan voorheen en volgens Ronald Koeman kan dit een kans zijn voor Ajax. De bondscoach van het Nederlands elftal ziet Real echter nog altijd als favoriet om door te stoten.

"Real Madrid is de favoriet vanwege hun geschiedenis en hun ervaring in het winnen van prijzen", zo stelt de oefenmeester in gesprek met AS . Toch denkt Koeman dat de huidige nummer vier van LaLiga het lastig gaat krijgen tegen de Amsterdammers. "Ajax is sterk verbeterd, heeft een jong en sterk team en speelt zonder angst voor de tegenstander."



De ploeg van Santiago Solari weet het gehele seizoen al niet te imponeren. Critici stellen dat Real het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus niet goed heeft opgevangen. Ook Koeman ziet dat de Spaanse grootmacht het zwaar heeft. "Als je Real ziet spelen... Ik weet niet wat er de komende maand gaat gebeuren, maar ik denk dat het een gelijkwaardigere strijd gaat worden dan iedereen denkt."



De eerste wedstrijd tussen Ajax en Real vindt plaats op 13 februari in de Johan Cruijff ArenA. De return staat gepland op 5 maart in het Santiago Bernabéu. Ajax plaatste zich voor de volgende ronde van de Champions League door tweede te eindigen in Groep E achter Bayern München. Real was in Groep G de sterkste en liet AS Roma, Viktoria Plzen en CSKA Moskou achter zich.