Ronald Koeman haalt drie nieuwe namen bij voorselectie Oranje

De voorselectie van Oranje voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje bevat drie nieuwe namen, zo meldt de KNVB woensdag.

Mohamed Ihattaren ( ), Teun Koopmeiners en Owen Wijndal (beiden ) mogen zich voor het eerst melden bij Oranje. Leroy Fer ( ) en Tim Krul (Norwich City) maken ook deel uit van de voorlopige spelersgroep.

De laatste speelminuten van Fer bij Oranje dateren van bijna zes jaar geleden (12 november 2014; Nederland - Mexico 2-3). Krul kwam op 10 oktober 2015, bij de interland tussen Kazachstan en Nederland (1-2), voor het laatst uit voor het .

Voor Oranje staan in maart twee oefenwedstrijden op het programma. Donderdag 26 maart ontmoet Nederland de Verenigde Staten in het Philips Stadion. Spanje is zondag 29 maart de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.



"Ik vond het nodig", laat bondscoach Ronald Koeman weten via de kanalen van de KNVB over de drie nieuwe namen in de voorselectie van Oranje. "Dat heeft ook te maken met blessures. En ik heb constant gewerkt met dertig namen in de voorselectie."

"Er staan nu een aantal jonge jongens op, met name Wijndal en Koopmeiners springen in het oog. Om een signaal af te geven dat ze erg goed bezig zijn. Of dat uiteindelijk resulteert in een definitieve selectie, dat hebben we nog niet besloten."



Voorselectie Oranje:

Doel: Jasper Cillessen ( ), Jeroen Zoet ( ), Tim Krul (Norwich City), Marco Bizot (AZ)



Verdediging Patrick van Aanholt ( ), Nathan Aké ( ), Daley Blind ( ), Virgil van Dijk ( ), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt ( ), Stefan de Vrij ( ), Owen Wijndal (AZ)



Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Leroy Fer (Feyenoord), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong ( ), Teun Koopmeiners (AZ), Davy Pröpper ( ), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman ( ), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Aanval: Ryan Babel (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Luuk de Jong ( ), Justin Kluivert ( ), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ) en Wout Weghorst ( ).