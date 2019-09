Ronald Koeman countert critici: "Zijn waarde? Die is groot"

Ryan Babel is een vaste klant in de selectie van Ronald Koeman, maar menig voetbalfan vraagt zich af waarom hij aanwezig is bij het Nederlands elftal.

Ronald Koeman is in ieder geval blij dat hij nog steeds kan beschikken over de 32-jarige aanvaller en prijst op de persconferentie de inbreng van de routinier bij Oranje.

"Zijn waarde? Die is groot. Ryan is misschien wel de meest ervaren speler van dit . Heel toevallig heb ik Ryan op zeventienjarige leeftijd laten debuteren bij ."

"Het is een jongen van wie je altijd op aan kunt", vertelt de bondscoach van het Nederlands elftal zondag in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland.

Dat Babel weleens een mindere wedstrijd voor Oranje speelt vindt Koeman niet zo gek, aangezien geen enkele speler ieder duel optimaal presteert. "Zoals iedere international speelt hij ook weleens een mindere wedstrijd", vervolgt Koeman over Babel.

"In de thuiswedstrijd tegen Duitsland (2-3 verlies, red.) was hij ongelukkig en miste hij ook twee grote kansen", beaamt de bondscoach, die echter vooral waarde hecht aan betere momenten.

Lees beneden verder

De bondscoach wijst daarom ook op de goede wedstrijden van de veteraan in Oranje, zoals zijn prestaties tijdens de met 2-4 gewonnen duel met Duitsland.

"Wat hij afgelopen vrijdag bracht in zowel werklust en acties... Ook in die wedstrijd was hij een meerwaarde. Dan is het logisch dat je zo'n speler selecteert", besluit de keuzeheer van Oranje.

Het Nederlands elftal neemt het maandagavond op tegen Estland. De uitwedstrijd start om 20.45 uur.