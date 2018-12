Ronald Koeman: "Als Memphis Depay dat leuk vindt: prima"

Voor Ronald Koeman was 2018 het jaar van de wederopstanding van het Nederlands elftal. Nu blikt hij terug op het succesvolle kalenderjaar.

Vier overwinningen, vier remises en maar twee nederlagen, in wedstrijden tegen vrijwel uitsluitend toplanden, plus de eerste plaats in de zware groep van de Nations League. "Nee, dat had ik vooraf ook absoluut niet gedacht", verzekert de bondscoach van Oranje in het Algemeen Dagblad .

"Als we zes keer hadden verloren, was dat niet heel raar geweest. Met dat scenario hield ik vooraf ook rekening, eerlijk gezegd." Het Nederlands elftal heeft onder Koeman het KNVB Sportcentrum in Zeist en het nabijgelegen hotel Woudschoten als thuisbasis. "Voor mij is deze plek, Zeist, altijd echt 'voetbal' geweest", verklaart de voormalig topverdediger. "Ook daarom vond ik het meteen een goed idee om hier terug te keren met het Nederlands elftal, na al die jaren in Noordwijk."



Koeman erkent dat hij zich afvroeg hoe de voetballers zouden reageren op de basic faciliteiten. "Maar als je ziet hoe onze spelers zich in korte tijd hebben gehecht aan deze plek, aan ons nieuwe hotel, dan zegt dat veel. Het is prettig om veel contact met elkaar te hebben. In Noordwijk had Oranje altijd één eigen verdieping, maar dat hotel is zo groot, dat je elkaar veel minder zag. Het lijkt iets kleins, maar dat je elkaar nu gewoon even aanschiet, dat is onbetaalbaar."



"De kamers zijn vlakbij elkaar. De jongens zitten vrijwel voortdurend bij elkaar, te praten over voetbal, samen spelletjes te spelen." Koeman benadrukt dat zijn spelers 'zeven dagen per week met voetbal bezig zijn'. "In dat opzicht past deze omgeving óók bij de manier waarop deze jongens hun vak beleven. Niemand uit een andere sport moet nog zeggen dat zij er méér voor doen dan de huidige topvoetballers."



Koeman staat stil bij de ontwikkeling van Memphis Depay, het nieuwe boegbeeld van Oranje. Hij heeft sinds een aantal jaren een ander beeld van de aanvaller én een heel goede klik. "Als ik zie dat hij een Instagram-filmpje post, denk ik: ach. Die sigaar had van mij niet gehoeven, maar tegelijk denk ik: laat hem. Voetballers van nu mogen nog zo weinig. Als ze even privé wat gaan eten of drinken ergens, staat het onherroepelijk op sociale media of online. Dan mag zo'n filmpje van mij best, hoor. Als hij dat leuk vindt: prima."