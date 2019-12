Ronald de Boer: "Zo werkt het toch, who the fuck is AZ?"

AZ speelt vanavond op Old Trafford tegen Manchester United om groepswinst in poule L van de Europa League.

In de voorbeschouwing op FOX Sports kwam naar voren dat de Engelse media de Alkmaarders nauwelijks serieus nemen. Volgens Ronald de Boer is dat ook logisch, omdat in het buitenland nauwelijks status heeft.

"Het is wel een beetje zo dat er neerbuigend naar AZ gekeken wordt", aldus Milan van Dongen, presentator bij de tv-zender, vanaf Old Trafford. "Er was geen enkele journalist op de persconferentie van AZ, terwijl even daarvoor bij de persconferentie van : tientallen cameraploegen, honderden journalisten, noem maar op. Dus daaruit blijkt dat het niet al te serieus wordt genomen."

Ronald de Boer weet dat AZ in het buitenland geen aansprekende naam is. "Zo werkt het toch, who the fuck is AZ?" reageert de oud-aanvaller in de studio in Nederland op het verhaal van Van Dongen.

"Als je in het buitenland AZ Alkmaar noemt, dan zeggen ze: 'Who, what?' Maar dat is ook logisch, AZ begint nu een beetje te komen in Nederland. Ze krijgen status, met spelers die aantrekkelijk voetbal spelen. Maar in het buitenland stelt AZ toch niks voor?"

Marco van Basten denkt dat AZ de houding in Engeland in zijn voordeel kan gebruiken. "Ik hoop dat ze daar motivatie uit halen", aldus de oud-spits. De Boer denkt dat AZ donderdagavond aan zijn status kan werken. "Als ze vanavond winnen, dat telt mee. Maar als het nu 3 of 4-0 wordt... Ik hoop het niet hoor, want ik ben AZ-fan."