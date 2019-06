Ronald de Boer volledig overtuigd: "Als ik Ajax was, zou ik hem blind halen"

Davy Pröpper heeft donderdagavond tijdens zijn invalbeurt tegen Engeland indruk gemaakt op Ronald de Boer.

De middenvelder werd aan het begin van de verlenging ingebracht als vervanger van Steven Bergwijn en was er uiteindelijk mede verantwoordelijk voor dat Nederland met een 3-1 overwinning van het veld stapte. De Boer zou Pröpper komend seizoen graag weer in Nederland zien voetballen.

De ex-speler van en heeft nog een doorlopend contract bij zijn club , maar wordt de laatst tijd veelvuldig in verband gebracht met een zomerse transfer. Onder meer wordt genoemd als mogelijke bestemming en volgens De Boer lijdt het geen twijfel dat Pröpper een versterking zou zijn voor de Amsterdammers. "Als ik Ajax was, zou ik hem blind halen", analyseert De Boer na de -zege van Oranje bij FOX Sports .



Volgens de oud-middenvelder beschikt de 27-jarige Pröpper, die tegen Engeland zijn vijftiende interland voor Oranje speelde, over het totaalpakket. "Ajax moet kwaliteit halen met een bepaalde zekerheid. Nou, Pröpper is een zekerheidje. Hij heeft veel meegemaakt in Engeland, speelt bij het en ook zijn leeftijd heeft hij mee. Ik zou hem zeker halen. En het is een goede gozer."



De Boer krijgt bijval van collega-analist Hans Kraay junior. Laatstgenoemde roemt met name de kwaliteiten van Pröpper in de opbouw. "Als verdediger is het geweldig dat je gelijk kan aansluiten als je hem inspeelt." Pröpper heeft op dit moment nog een contract bij Brighton dat doorloopt tot de zomer van 2021.