Ronald de Boer licht zeer verrassende 'rots in de branding' bij Feyenoord uit

Ronald de Boer heeft na de 1-2 overwinning van Feyenoord op bezoek bij FC Utrecht mooie woorden over voor Tyrell Malacia.

De twintigjarige linksback lag eerder dit seizoen nog onder vuur vanwege tegenvallende prestaties, maar volgens De Boer heeft Malacia zich goed herpakt en is hij inmiddels zelfs 'een rots in de branding' bij .

Malacia speelde zondag volgens De Boer een 'puike wedstrijd' tegen en bekroonde dat met de assist op het winnende doelpunt van Jens Toornstra. Zijn goede prestatie van vandaag is volgens De Boer zeker geen incident. "Ik heb hem al een paar keer zien spelen, dat ik dacht: dit is de Malacia die we vorig jaar hebben gezien", vertelt de analist bij FOX Sports.

De Boer merkt op dat Malacia de concurrentiestrijd op de linksbackpositie aanvankelijk had verloren van Ridgeciano Haps. Door een blessure van laatstgenoemde krijgt Malacia nu echter de kans van trainer Dick Advocaat. "Hij had het in het begin moeilijk, maar nu is hij een rots in de branding."

"Hij is fysiek sterk en aanvallend goed. Wat me ook opvalt: deze jongen is écht snel", vervolgt De Boer zijn lofzang over de twintigjarige Malacia.

"Hij gebruikt nu zijn lichaam ook goed en laat zich niet zomaar wegzetten. Hij beweegt ook door. Dat wil je bij een back zien, want tegenwoordig ben je niet alleen verdediger. Soms ben je meer vleugelspeler dan back. Hij speelde een hele puike wedstrijd", analyseert De Boer, die vindt dat de goede prestaties van Malacia ook deels op het conto van Advocaat geschreven kunnen worden.

"Je ziet toch: als je zo'n jongen vertrouwen en tijd geeft, ook al gaat hij misschien een paar keer op zijn bek, dan is het een jongen die in de toekomst belangrijk kan zijn voor Feyenoord."

Amper twee weken geleden werd Malacia, samen met collega-back Lutsharel Geertruida, bij Veronica Inside nog hard aangepakt door René van der Gijp. De oud-aanvaller had beide Feyenoorders zien schutteren tegen en liet dat in niet mis te verstane woorden blijken.

"Feyenoord heeft die twee backs lopen, Als je vanavond belt en je vraagt of ze die twee willen hebben. Dat willen ze gewoon niet. Het is echt ongelooflijk", zei Van der Gijp toen.