Ronald de Boer: "Hij begon geweldig, maar bij PEC - Ajax zag het er knullig uit"

Dusan Tadic beleeft een vormdip, zo merkt Ronald de Boer op.

De aanvoerder van maakte acht doelpunten in zijn eerste tien officiële wedstrijden van het seizoen, maar in zijn laatste tien optredens was hij slechts eenmaal trefzeker.

Vrijdagavond maakte Tadic tegen (2-4 zege) ook geen goede indruk op De Boer. "Tadic zit niet helemaal lekker in zijn vel, dat kunnen we niet ontkennen", stelt de analist zondagavond bij Dit was het Weekend. "Hij begon geweldig, maar ik denk dat Tadic heel goed weet dat het nu minder gaat."

In Zwolle zag het er allemaal 'een beetje knullig uit' bij de aanvaller, zo oordeelt De Boer. In zijn ogen heeft dat te maken met twijfel. "Hij is nog niet de kapstok zoals we dat aan het begin van het seizoen en vorig seizoen hebben gezien."

"Hij zit in een mindere periode", stelt De Boer, waarna Kenneth Pérez aanstipt dat Tadic de lat voor zichzelf ook heel hoog heeft gelegd. "Hij deed het vorig seizoen ver boven verwachting."

Maar waar Tadic in een mindere fase verkeert, lijkt Quincy Promes juist zijn draai te vinden in Amsterdam. Op bezoek bij PEC nam hij de eerste twee doelpunten van Ajax voor zijn rekening. Pérez vindt het 'heel erg knap' wat Promes de afgelopen periode laat zien, zo geeft hij aan.

"Hij kwam, was geen basisspeler en het zag er ook niet naar uit dat hij heel snel basisspeler zou worden. Toch heeft hij op de een of andere manier zijn kans gekregen, geroken en gepakt door doelpunten te maken. Wat wil een trainer heel graag? Iemand die doelpunten maakt", beseft de Deen.

Ronald de Boer vult aan: "David Neres krijgt het weer een beetje op zijn heupen, maar Promes staat er evengoed in. Daarvoor was het een beetje stuiver wisselen."