Ronald de Boer: "Dit is gewoon donkerrood, kijk naar zijn gezichtsuitdrukking"

Vitesse was zaterdagavond dankzij vier doelpunten in de tweede helft met 4-2 te sterk voor Fortuna Sittard.

De Arnhemmers hebben daardoor, met wel een wedstrijd meer gespeeld, even veel punten bij elkaar verzameld als titelkandidaten en . Als het aan Ronald de Boer had gelegen, had het duel met de Limburgers echter een heel ander verloop gekend. De voormalige middenvelder is namelijk van mening dat Riechedly Bazoer het einde van de wedstrijd niet had mogen halen.

De middenvelder van was in de eerste helft betrokken bij een incident met Mark Diemers. Nadat de twee na een duel allebei op de grond waren beland, raakte Bazoer zijn tegenstander met zijn schoen in het gezicht.

"Dit is gewoon donkerrood. Het gaat er niet eens om of hij het hard doet, maar het gaat erom dat hij gewoon het idee al heeft om zijn noppen in iemands gezicht te planten", is De Boer zondagavond stellig bij FOX Sports .

De Boer wordt in het gelijk gesteld door oud-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer, die namens de KNVB aanschoof bij het gesprek. Wiedemeijer geeft echter ook aan dat het moeilijk is om te bewijzen dat Bazoer inderdaad opzettelijk handelde, mocht het tot een tuchtzaak komen: "Als je er zo naar kijkt zie je Bazoer ook kijken en zijn voet erin zetten. Dan lijkt het erop dat hij het met opzet doet en toch, en dat klinkt gek, is het dan lastig om dat te bewijzen."

"Een speler gaat natuurlijk zeggen: 'Sorry, ik heb hem geraakt, maar ik doe dat echt niet bewust.' Dat maakt het voor de VAR wellicht lastig. De VAR moet dit honderd procent rood vinden en dat heeft hij niet gevonden. Als je dit ziet vind ik het wel gewoon een rode kaart", is Wiedemeijer zelf stellig.

Wat De Boer betreft is het duidelijk dat Bazoer inderdaad opzettelijk handelde: "Kijk even naar zijn gezichtsuitdrukking. Je ziet Bazoer gewoon naar Diemers kijken. Het is niet zo dat hij een andere kant opkijkt. Hij gooit gewoon z'n been er even tegenaan, daar hoef je echt geen twijfels over te hebben hoor."