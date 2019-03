Ronald de Boer diep onder de indruk: "Ik heb echt met verbazing gekeken"

Mohammed Ihattaren heeft zaterdagavond bij zijn basisdebuut voor PSV grote indruk gemaakt op Ronald de Boer.

De zeventienjarige middenvelder kon in de uitwedstrijd tegen Excelsior (0-2) verrassenderwijs rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Mark van Bommel niet, zo stelt De Boer een dag lager.

Ihattaren hield Gastón Pereiro in het Van Donge & De Roo op de reservebank en maakte op De Boer vooral indruk door 'simpel te voetballen'. "Ik heb echt met verbazing gekeken. Zeker in de eerste 35 minuten heeft die jongen geen bal verkeerd gespeeld. Ik vond hem gewoon echt goed. We hebben het over een jongen die net zeventien is geworden", benadrukt de analist zondagavond bij FOX Sports.



PSV rekende uiteindelijk door twee doelpunten van Steven Bergwijn af met Excelsior. Zijn eerste treffer kwam tot stand na een assist van Angeliño, maar De Boer benadrukt dat Ihattaren degene was die de Spaanse linksback aan het werk zette in de diepte. "Bij het eerste doelpunt van Bergwijn tikte hij de bal meteen door. Dat lijkt allemaal simpel, maar hij doet het wel allemaal", zegt de analist.



"Volwassen en achteloos. Het is allemaal goed; elke bal heeft de juiste snelheid. Hij durft altijd vooruit te kijken en beschikt echt over een fantastisch linkerbeen, waardoor die ook alle standaardsituaties mag nemen", vervolgt De Boer zijn lofzang. "Het lijkt allemaal simpel, maar hij doet alles goed. Ik was verbolgen over het feit dat men gisteren zei: 'Het stelde niet zoveel voor'. Ik vond het echt van een heel hoog niveau."