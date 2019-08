Ronald de Boer: "Als hij weggaat, dan heeft Feyenoord echt een probleem"

Feyenoord trapt het nieuwe seizoen in de Eredivisie zondag af met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Jaap Stam kan voorlopig nog gewoon over Steven Berghuis beschikken. De smaakmaker is sinds enkele weken in beeld bij , dat op zijn beurt rekening houdt met een eventuele uitgaande transfer van Steven Bergwijn. wil Berghuis niet kwijt, maar het is maar de vraag of de aanvaller zal blijven als er nog het nodige op de transfermarkt zal gebeuren.

"Berghuis wordt al steeds meer naar het middenveld geposteerd en hij heeft natuurlijk een geweldige traptechniek. Dat weten we allemaal", analyseerde Ronald de Boer bij FOX Sports de belangrijke rol die de aanvaller bij Feyenoord vervult. "Feyenoord heeft in mijn ogen te weinig aanvalskracht. Dylan Vente heeft echt wel talent, maar ik vind hem nog te wispelturig. Je hebt een goede Nicolai Jörgensen nodig om mee te kunnen doen om de tweede of derde plek."

Lees beneden verder

De Boer is ook positief over Orkun Kökçü. "Die heeft zich echt wel laten zien in de oefencampagne. Maar je kan niet verwachten dat hij een heel seizoen goed speelt. Hij was vorig seizoen nog A-junior. Er zijn maar weinig voetballers die het een heel seizoen kunnen volhouden. Alles bij Feyenoord komt bij Berghuis vandaan. Als hij weggaat, dan heeft Feyenoord echt een probleem."

Kenneth Perez wijst erop dat het een probleem is dat Berghuis zo graag bij het spel van Feyenoord betrokken wil zijn. "Dat betekent dat hij elke keer op zijn eigen helft komt te spelen, terwijl hij een van drie aanvaller is", geeft de Deen aan. "Hij geeft een lange pass en dan moet hij er ook nog eens bij komen."

De Boer vindt het daarom raadzaam dat Feyenoord zich nog in aanvallend opzicht versterkt. "Daarom moet je nog wat versterking aan de buitenkant hebben. Of een spits. Ze hebben Luciano Narsingh, dus dan is het hopen dat hij het kan laten zien."