Ron Jans neemt afstand na 'gebruik van N-woord' in de kleedkamer

Ron Jans ligt onder vuur in de Verenigde Staten.

De trainer van FC Cincinnati wordt beschuldigd van het gebruiken van het N-woord, zo meldt The Cincinnati Enquirer vrijdagavond.

De oefenmeester neemt voorlopig 'afstand' van zijn ploeg terwijl een onderzoek plaatsvindt, zo klinkt het. Zondag, tijdens een oefenwedstrijd van Cincinnati, zal onder meer zijn Nederlandse assistent Ivar van Dinteren de honneurs waarnemen.

Donderdag ontving het bestuur van de Major League Soccer een klacht vanuit de MLSPA, de vakbond voor spelers uit de . Voorzitter Jeff Berding van FC Cincinnati zou vervolgens aan Jans hebben gevraagd wat er precies is gebeurd.

De ex-trainer van onder meer , sc en beweert dat hij het N-woord gebruikte tijdens het meezingen van een nummer in de kleedkamer. Een speler nam Jans vervolgens opzij om duidelijk te maken dat het gebruik van dat woord ongepast is.

De MLSPA heeft het in een statement over 'extreem ongepaste opmerkingen' van Jans. Cincinnati, waar ook Maikel van der Werff en Jürgen Locadia spelen en Gerard Nijkamp de technisch directeur is, laat in een statement weten dat het inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan.

"Toen de clubleiding te horen kreeg over deze aantijging, waren we erg verbaasd. Ron heeft namelijk altijd getracht een cultuur te creëren waarin we om elkaar geven en toegewijd zijn aan elkaar." Wel wil de club tot de bodem komen en spelers de ruimte bieden om hun verhaal te doen, waardoor Jans voorlopig afstand neemt.

Volgens The Cincinnati Enquirer is er ook een andere klacht over Jans, die zich in oktober voorafgaand aan een wedstrijd tegen D.C. United 'ongepaste opmerkingen' zou hebben gemaakt over het slavernijverleden.

Jans had in Washington D.C. slavernijmonumenten bezocht en zou uitspraken hebben gedaan om het team aan te sporen om tegenslagen te overwinnen, maar die speech viel intern niet goed. Cincinnati begint op 1 maart aan het nieuwe seizoen in de MLS.