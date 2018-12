Ron Jans na dit seizoen weg bij FC Groningen

Ron Jans vertrekt aan het einde van het seizoen als manager technische zaken van FC Groningen, zo meldt de club via de officiële clubkanalen.

Jans volgde op 1 juli 2017 Peter Jeltema op als technisch manager. Hij komt nu anderhalf jaar later tot de conclusie niet verder te willen gaan in zijn rol en heeft de clubleiding laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen.

"Ik ben er in anderhalf jaar tijd achter gekomen dat ik meer een stúúrder dan een bèstuurder ben. Voor mezelf heb ik er alles aan gedaan om een goede technisch manager te zijn voor de club en dat zal ik ook blijven doen. Maar uiteindelijk voelde ik me niet meer senang genoeg in deze baan. En ik had ook gehoopt meer positiefs te bereiken", vertelt Jans op de officiële clubwebsite.

Algemeen directeur Hans Nijland 'respecteert' en accepteert' de beslissing. "De rol van technisch manager is geen eenvoudige en vraagt veel van de persoon. Ron heeft zich de afgelopen anderhalf jaar enorm vastgebeten in zijn functie en heeft al een tijd terug aangegeven dat deze periode voor hem een moment van evaluatie zou zijn. De uitkomst is dat hij zijn functie na dit seizoen neerlegt."

"Wij zijn ervan overtuigd dat Ron zich tot die tijd vol overgave blijft inzetten voor de belangen van de club. Dat heeft hij als langstzittende trainer in de clubgeschiedenis gedaan en nu ook als technisch manager. We gaan de komende periode benutten om te kijken op welke wijze wij de functie die vrijkomt gaan invullen."