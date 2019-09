Romelu Lukaku doet emotionele oproep na racisme op Sardinië

Romelu Lukaku heeft op Instagram een emotionele oproep gedaan nadat hij zondagavond slachtoffer werd van racisme.

Tijdens het duel tussen Cagliari en kreeg de Belgisch international apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd. Een dag later luidt hij op sociale media de noodklok.

Toen Lukaku mocht aanleggen voor een strafschop werd hij racistisch bejegend en dat ging door nadat hij de penalty had benut. De ex-aanvaller van onder meer en geeft aan dat hij zeker niet de eerste speler is die met racisme te maken krijgt. Hij vindt dat er iets moet gebeuren. Lukaku hoopt dat de voetbalbonden de handen ineen slaan om het probleem aan te pakken.

Lees beneden verder

"Voetbal is een spel waar iedereen van moet kunnen genieten. We mogen geen enkele vorm van discriminatie accepteren", laat Lukaku weten via Instagram.

Hij roept verschillende platformen op om de strijd tegen racisme aan te gaan. "Instagram, Twitter en Facebook moeten samenwerken met clubs om dit tegen te gaan. Je ziet iedere dag comments over huidskleuren."

Lukaku liet zich bij het nemen van de strafschop niet van zijn stuk brengen en tekende voor de winnende treffer. Hij reageerde vervolgens met een ijskoude blik richting de Cagliari-fans. "Dames en heren, we leven in 2019", vervolgt Lukaku. "We zeggen het al jaren, maar er gebeurt maar niks. In plaats van vooruit gaan we achteruit. Ik denk dat we ons als spelers moeten verenigen en een statement moeten maken."