Romário kiest favoriet tussen Messi en Ronaldo

Romário stelt in een interview dat Lionel Messi 'technisch meer begaafd' is dan zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

Messi en Ronaldo streden meer dan tien jaar op rij om de topscorerstitel in en allebei hebben ze liefst vijf keer de Ballon d'Or gewonnen. Ook na Ronaldo's vertrak naar wordt er nog steeds gediscussieerd over wie van de twee nou beter is. FOX Sports Brasil vroeg Romário wie hij zou kiezen.



"Als ik er één zou moeten kiezen waarmee ik samen zou kunnen spelen, dan zou ik voor Messi gaan. Hij is technisch meer begaafd en ik zie Leo liever spelen dan Ronaldo", reageerde de oud-speler van en . "Ronaldo is een hele geconcentreerde jongen met een onmiskenbaar talent. Je moet hem eigenlijk wel prijzen, want hij werkt keihard om de beste te zijn."



"Ik denk dat zijn ontwikkeling een direct gevolg is van al dat werk", ging Romário verder over de Portugees. Ronaldo, die maandag een lichte blessure heeft opgelopen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (1-1) was dit seizoen 24 keer trefzeker in 36 officiële wedstrijden van Juventus.



Lionel Messi doet het nog een stapje beter deze jaargang. Zijn teller staat namelijk al op 39 treffers in 37 wedstrijden van Barça. Ook hij hield tijdens de interlandperiode een lichte kwetsuur over, waardoor de Argentijn dinsdagavond niet in actie komt tegen Marokko.