Roma en Milan grijpen hard in tegen Corriere; Lukaku komt met felle tweet

AS Roma en AC Milan hebben hard ingegrepen naar aanleiding van de voorpagina van de Corriere dello Sport van donderdag.

Beide clubs uit de hebben ervoor gekozen om de krant te boycotten: journalisten van de krant zijn de rest van het kalenderjaar niet meer welkom op de faciliteiten van de club en spelers zullen tot aan januari niet meewerken aan activiteiten of interviews van de krant.

Roma en Milan maken hun besluit bekend in een gezamenlijk statement. "We vinden dat spelers, clubs, supporters en de media verenigd moeten zijn in de strijd tegen racisme", zo schrijven de clubs.

"We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om heel zorgvuldig te zijn in onze woordkeuze en de boodschappen die we uitdragen. Beide clubs zijn zich ervan bewust dat het artikel onder de kop Black Friday een anti-racistische boodschap uitdroeg, en daarom verbannen we de Corriere dello Sport slechts tot januari."

Op de cover van donderdag staan Chris Smalling en Romelu Lukaku, met als onderschrift 'Black Friday', als verwijzing naar het duel tussen en van vrijdagavond. De krant schreef dat Smalling en Lukaku zich allebei krachtig hebben uitgesproken tegen racisme en het symbool zijn van de wederopstanding van hun teams.

Desondanks waren veel clubs niet te spreken over de kop boven het artikel Smalling en Lukaku reageren donderdagavond zelf ook in een statement op hun persoonlijke socialmedia-accounts.

"Hoewel ik me vandaag graag had gefocust op de grote wedstrijd van morgen, is het belangrijk om te erkennen dat hetgeen vanochtend is gebeurd, verkeerd en enorm ongevoelig was", schrijft Smalling op Twitter.

Lees beneden verder

"Ik hoop dat de redacteurs die betrokken waren bij het schrijven van deze kop hun verantwoordelijkheid nemen, begrijpen wat voor invloed ze hebben met hun woorden, en snappen wat voor impact die woorden kunnen hebben."

Lukaku is nog een stuk feller in zijn kritiek op de krant. "In plaats van de focus te leggen op een wedstrijd tussen twee teams, komt de Corriere dello Sport met de domste kop die ik in mijn hele carrière heb gezien. Jullie blijven maar negativiteit en racisme stoken, in plaats van het te hebben over de mooie wedstrijd die op San Siro wordt afgewerkt tussen twee grote clubs."

"Bewustwording is het belangrijkste en daar moeten jullie bij de Corriere dello Sport beter in worden. Dank aan alle fans en de journalisten voor de steun."