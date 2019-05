Roemruchte Italiaanse club moet boeten en is teruggezet naar Serie C

Palermo is vanwege administratieve wanorde teruggezet naar de Serie C.

Dat melden verschillende Italiaanse media maandagmiddag. Palermo plaatste zich dit seizoen voor de play-offs voor promotie naar de , maar dit gaat dus niet door.



Het besluit komt niet als een verrassing, aangezien Palermo al een tijdlang kampt met financiële problemen. De club had zich als nummer drie van de Serie B geplaatst voor de play-offs, maar moet deze plek nu afstaan. Het is nog onbekend welke club Palermo gaat vervangen. De club uit Sicilië gaat hoogstwaarschijnlijk in beroep.



Palermo was jarenlang op het hoogste niveau in Italië actief. Na regelmatig in de subtop van de Serie A te hebben meegedraaid, volgden in 2013, en later ook in 2017, degradatie naar de Serie B. In het verleden stonden veel bekende spelers op de loonlijst, onder wie Paulo Dybala, Salvatore Sirigu, Javier Pastore en Edinson Cavani.