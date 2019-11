Rodrygo schrijft Champions League-geschiedenis met twee snelle treffers

Het Braziliaanse wonderkind had iets meer dan zes minuten nodig om tweemaal te scoren tegen Galatasaray en daarmee schreef hij geschiedenis.

Rodrygo heeft zich woensdagavond een plek in de geschiedenisboeken van de bezorgd toen hij uit de startblokken schoot tegen .

De achttienjarige Braziliaan opende de score voor in het Santiago Bernabéu na slechts vier minuten, waarmee hij zijn allereerste doelpunt in het miljardenbal maakte. Hij hoefde niet lang te wachten voor zijn tweede treffer.

Twee minuten later stond Rodrygo op de goede plaats om een voorzet van Marcelo langs doelman Fernando Muslera te koppen, waarmee Real een 2-0 voorsprong nam.

In totaal had de voormalige speler van slechts zes minuten en veertien seconden nodig om tweemaal te scoren tegen de Turkse grootmacht. Het waren de snelste twee treffers ooit van een enkele speler in de Champions League.

De hoop op een hattrick binnen het eerste kwartier werd hem echter ontnomen. Na een overtreding op Toni Kroos legde Sergio Ramos aan vanaf elf meter en schoot met een Panenka de 3-0 binnen.

Had Rodrygo de kans gehad om de strafschop te nemen en Muslera wederom te verslaan, dan zou hij het record gebroken hebben van de snelste hattrick ooit in het toernooi. Het record is nu nog in handen van Marco Simeone, die in 24 minuten tijd voor drie keer scoorde tegen Rosenborg in 1996.