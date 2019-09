Rodrigo Riquelme: Jongeling uit Atlético-jeugd klaar om Griezmann op te volgen

De negentienjarige heeft zijn profdebuut onder Diego Simeone al gemaakt en wordt vergeleken met een voormalig publiekslieveling van Atlético Madrid.

Alle ogen zijn dit seizoen gericht op recordaankoop João Felix, maar er is nog een tiener in de ploeg aanwezig met wie de Portugese aanvaller een dodelijk duo kan vormen in de komende jaren.

De aanvallende middenvelder kwam onder een ovationeel applaus van alle fans in het Wanda Metropolitano het veld op toen hij tegen zijn debuut mocht maken in de Spaanse competitie.

Riquelme, of Roro, zoals hij beter bekend staat, werd op 2 april 2000 geboren. Zijn oudere broer Alejandro zat toen al bij de jeugd van en Rodrigo volgde uiteindelijk zijn voorbeeld.

Toch zette hij zijn eerste stappen in een jeugdopleiding bij Zaragoza, waar zijn ouders naartoe verhuisden. Daar speelde hij enkele jaren totdat het gezin terug ging en hij bij kwam te spelen.

Vanuit daar viel hij op bij Atlético-scouts, die hem als tienjarig jochie naar de academie haalden waar hij jarenlang tussen oudere medespelers zou uitblinken.

In een exclusief interview met Goal blikt toenmalig hoofd opleidingen Miguel Angel Ruiz terug op het moment dat hij Riquelme voor het eerst zag spelen. Toen al wist hij dat zijn pupil de top kon halen.

"Toen ik in 2014/15 bij de club kwam, ging het in mijn eerste seizoen vooral om het leren kennen van de jongens en hen evalueren. Toen kwam ik Rodrigo ook tegen en we planden direct een traject voor hem in."

"We vonden het belangrijk dat niet alleen de coach een beoordeling gaf, maar ook de technische staf en het academiebestuur. Zodoende leerden we hem beter kennen en het was duidelijk dat hij op het juiste pad was."

"Het is een lastige leeftijd met pubertijd en permanente veranderingen aan hun lijf. Riquelme bleef echter vrolijk, rustig en goegemanierd. Vanuit mijn eigen ervaring als speler leerde ik dat de spelers die technisch beter waren vaak ook in een andere wereld leefden, maar Roro was niet zo. Hij bleef een gewone jongen."

Riquelme's optredens bij het hoogste jeugdelftal van Atlético waren goed genoeg om de aandacht van Simeone te trekken, dus werd hij uitgenodigd om mee te gaan met de voorbereidingtour. In juli debuteerde hij in een vriendschappelijk duel met Numancia en met een assist op Vitolo maakte hij een goede beurt.

Riquelme mocht mee naar de Verenigde Staten voor het trainingskamp en mocht daar spelen tegen het All-Stars-team in Orlando. Na 43 minuten gaf hij een schitterende assist met de hak, die Marcos Llorente in staat stelde om te scoren.

Toch moest hij ondanks die bemoedigende optredens tot 1 september wachten op zijn officiële debuut. Atlético stond op dat moment met 2-2 gelijk tegen Eibar toen hij Thomas Lemar mocht vervangen.

Roro liet meteen zien uit welk hout hij gesneden is. Bijna scoorde hij met een hard schot dat met moeite werd geblokt. Uit de rebound scoorde Thomas Partey toch nog de winnende voor de ploeg van Simeone.

"Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, maar ik denk dat dat normaal is. Toen herinnerde Simeone me eraan te spelen zoals ik op de training zou doen. Ook zei hij me dat ik een goal mogelijk zou maken", stelde Riquelme na afloop op de clubsite.

"Debuteren in dit stadion met al die mensen is een droom voor me sinds ik me bij de opleiding aansloot. Ik hoop dat er meer mogelijkheden zullen komen en daar ga ik hard voor werken."

Riquelme stond tegen Eibar op rechtsbuiten, maar er is nog onduidelijkheid over wat nu eigenlijk zijn beste positie is. Hij lijkt zelf voor een rol op tien te mikken, maar kan ook op de vleugels uitstekend uit de voeten of als valse spits.

Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat hij nu al wordt vergeleken met Antoine Griezmann, die te boek staat als jeugdheld van Riquelme. De tiener kopieerde vorig seizoen in de jeugd zelfs het dansje dat de Fransman doet na een doelpunt.

💯💯💯💯💯💯💯 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 31, 2019

Ruiz is er echter zeker van dat Riquelme alleen zijn potentie kan benutten als hij zijn snelheid benut en bij voorkeur wordt opgesteld als linksbuiten. "Ik zie hem als een 'trequartista'. Of hij nu rechts, links of in het midden staat, als het maar achter de spitsen is."

"Ik heb gesprekken gehad met jeugdbondscoaches en hen gezegd dat ik denk dat het het beste is om hem op de vleugel op te stellen. Zo kan hij met zijn diagonale runs, het liefst van af links, zorgen dat hij kan schieten of een ploeggenoot in stelling kan brengen."

"Zijn snelheid is ontzagwekkend en het is iets wat hem boven zijn leeftijdsgenoten plaatst. Hij heeft snelheid, een extra versnelling en het vermogen om tegenstanders te overpoweren in een-tegen-eensituaties. Op rechts kan hij dat ook wel, maar niet zo goed als op links."

"Is hij dan als Griezmann? De Fransman zie ik meer als een tweede spits. Juninho? De Braziliaan was lichter, maar Riquelme heeft een goede versnelling en Juno had die power niet", concludeert Ruiz.

Riquelme mag dan qua positie vermoedelijk niet uitgroeien tot 'een nieuwe Griezmann', maar de voortekenen zijn wel gunstig als het gaat om vergelijkbaarheid qua impact op Atlético Madrid.

Simeone moet de ploeg vernieuwen na de drukke transferperiode, maar Riquelme maakt net zo goed deel uit van de plannen als alle peperdure aankopen. Misschien is hij juist wel het ontbrekende stukje van de puzzel...