Rodri: "Voor mij is het een ongelooflijke ervaring"

Rodri is enthousiast om onder Josep Guardiola te werken bij Manchester City, nadat hij eerder een jaar werkte onder Diego Simeone bij Atlético Madrid.

De middenvelder stapte deze zomer voor zeventig miljoen euro over van Atlético naar City, waarmee hij de duurste speler ooit werd van the Citizens . "Voor mij is het een ongelooflijke ervaring om een jaar onder Simeone te werken en nu onder Pep. Laten we zien hoe ik kan leren", vertelt Rodri in gesprek met Engelse media .

"Je kijkt terug en ziet wat hij heeft gewonnen en je wilt dezelfde dingen winnen. Ik moet kijken naar wat hij zegt en meer leert, daarom ben ik hierheen gekomen. Hij heeft me al verteld wat ik met de bal moet doen, hoe ik mijn teamgenoten kan vinden, veel dingen. Ik kan het nu niet uitleggen, maar je zult het tijdens het seizoen wel zien. Ik zal me aanpassen aan dit team."

"We praten niet veel na de wedstrijden, maar daarvoor vertelde hij me wat ik moest doen op het veld. Hoe ik me moest concentreren op het verdedigende en aanvallende aspect. Het is niet gemakkelijk, ik moet mijn manier van spelen aanpassen aan het team. Met de wedstrijden krijg ik meer zelfvertrouwen, meer gewend aan het passen richting mijn medespelers. Het is goed dat hij me dingen vertelt. Het is goed nieuws."

"Je weet dat het altijd anders is in een ander land, maar bij City wordt er gevoetbald op de manier die heel dicht in de buurt komt bij mijn manier van spelen." Rodri maakte woensdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen (4-1 winst) zijn officieuze debuut voor City.