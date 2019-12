Rodgers reageert op geruchten over Arsenal

Brendan Rodgers presteert uitstekend met Leicester City en de Noord-Ier wordt daarom in verband gebracht met een overstap naar Arsenal.

The Gunners zoeken een nieuwe manager, omdat Unai Emery vrijdag werd ontslagen. Rodgers ziet echter geen reden om te verlaten. De 46-jarige manager is sinds eind februari werkzaam bij The Foxes.

In de aanloop naar de thuiswedstrijd van woensdag tegen wilde Rodgers niet te lang over de geruchten praten. "Wat ik wel wil zeggen, is dat ik hier een contract heb tot medio 2022 en de club geeft mij niet de indruk dat ze me gaan ontslaan."

"Ik ben hier heel gelukkig en ik hoef niet om me heen te kijken. Waarom zou ik Leicester City op dit moment willen verlaten?" aldus Rodgers. "Ik werk met een zeer getalenteerde groep spelers. Er zal altijd worden gespeculeerd over trainers. Maar ik herhaal: ik ben hier gelukkig."

De oud-coach van vindt het belangrijk om plezier te hebben in zijn werk. "Het maakt me heel gelukkig dat we hier ontzettend veel potentie hebben om verder te groeien. Waarom zou ik dat nu opgeven?"

" is een fantastische club, één van de grootste van dit land. Ik weet zeker dat ze wel een idee hebben wie ze willen halen." Na veertien speelronden staat Arsenal slechts op negentien punten, goed voor een achtste plek. Leicester staat tweede en heeft acht punten minder dan Liverpool.