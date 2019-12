Rodgers is een tactisch genie & hij brengt Leicester en Vardy naar nieuwe hoogten

Hoewel ze in 2016 de Premier League wonnen onder Claudio Ranieri, spelen the Foxes en hun centrumspits nu effectiever dan ooit.

Toen Brendan Rodgers in februari de nieuwe manager werd van , vreesden de analisten dat Jamie Vardy niet zou passen in de op balbezit gerichte filosofie van de Noord-Ier.

Tien maanden later heeft Jamie Vardy meer Premier League-doelpunten - 23 - gemaakt dan elke andere speler ook in die periode. Het blijkt dat we het tactisch aanpassingsvermogen van beide mannen hebben onderschat.

Hoe ongelooflijk het ook klinkt, Vardy speelt nu nog beter - beweegt scherper, zet intelligenter druk, scoort vaker - dan toen Leicester tijdens het seizoen 2015/16 landskampioen werd. Hij staat tijdens het seizoen 2019/20 eerste op de topscorerlijst met dertien doelpunten in veertien wedstrijden - een scoringspercentage waarmee hij op weg is naar een recordaantal van 35 aan het einde van het seizoen. Hij heeft Leicester bovendien geholpen aan zeven zeges op rij en de ploeg heeft momenteel meer punten dan tijdens het sprookjesachtige jaar onder Claudio Ranieri.

En toch leek het erop dat Vardy en Rodgers een vreemde combinatie zouden vormen. De voormalige international van Engeland had eerder uitgeblonken in de ploegen die op de counter speelden, die probeerden hem achter de laatste linie in stelling te brengen. Dat is allemaal veranderd na de gedetailleerde tactische coaching van Rodgers. Vardy is een andere speler - genuanceerder, verfijnder - dan voorheen dankzij de Leicester-manager, die enkele van zijn wilde instincten beperkt zonder de explosifiteit in de aanval te verliezen.

De belangrijkste verandering was om Vardy diep en in het centrum te laten spelen, in plaats van de bal eindeloos achterna te jagen, wat zowel energie bespaart als hem op de gevaarlijkste gebieden van het veld houdt. Rodgers heeft hem gezegd "meer in de gang en centraal" te spelen en "op de laatste lijn te blijven", zoals hij onthulde aan journalisten begin november.

De manager heeft een systeem ingepast bij Leicester waar hoog druk wordt gezet; ze maken meer tackles (21.6) per wedstrijd dan elke andere Premier League-club. Dat betekent dat het drukzetten van Vardy kan worden gestroomlijnd.

"Nu is het veel meer gesynchroniseerd", zei Rodgers. "Hij zet druk op korte momenten... Wanneer hij drukzet, hoeft hij zich geen zorgen te maken dat hij dit alleen doet."

Het nieuwe drukzetten van Leicester creëert ook meer één-op-één kansen voor Vardy dan in een systeem van countervoetbal. Door de bal hoog op het veld te veroveren en te gaan voor snelle, verticale tegenaanvallen zoals Jürgen Klopp's , maakt Vardy loopacties op hoogte van de laatste verdediger en twintig tot dertig meter hoger op het veld dan in de dagen toen Riyad Mahrez met een lange trap de ruimte zocht.

Zoals Rodgers het in april verwoordde: "We hebben op de training geprobeerd te werken om de bal dichterbij hem te brengen om hem beter te bedienen."

Mahrez is al lang verdwenen, maar in zijn plaats speler twee creatieve spelmakers samen in de punt van Rodgers' 4-1-4-1 formatie. James Maddison en Youri Tielemans proberen Vardy consequent te voeden met steekballen, afwisseld op de ruimte van de nummer 10 met dezelfde handigheid die we zagen bij Kevin De Bruyen en David Silva tijdens 's titelwinnende seizoen.

Vardy blijft meestal tussen de twee centrale verdedigers staan, maakt korte sprintjes die hem fris houden, zet druk als onderdeel van een collectief in plaats van alleen en profiteert van de open ruimtes die worden gecreëerd door een team dat goed drukzet en is het eindstation van goede steekballen van Tielemans en Maddison.

Op 32-jarige leeftijd is de uitstekende vorm van Vardy het resultaat van meerdere subtiele tactische veranderingen. Zijn transformatie is misschien wel het bewijs dat Rodgers een briljante coach is die aan de top kan - en binnenkort zal - werken.

Maar het succes van Rodgers bij Leicester gaat veel verder van Vardy. Zijn ploeg heeft momenteel de beste defensie van de Premier League, met slechts negen tegendoelpunten, en alleen Manchester City scoorde vaker. Nogmaals, het spel van de manager door hoog druk te zetten legt uit waarom.

Met vleugelspelers die naar binnen trekken om de nummer 10-positie te bekleden en vervolgens backs die gebruikmaken van de gaten die de vleugelspelers achterlaten op de flanken, is Leicester's 4-1-4-1-systeem gebasseerd om de bal snel terug te veroveren hoog op het veld. Het spel in balbezit spreekt enigszins voor zichzelf, als een voortzetting van wat we tijdens de carrière van Rodgers hebben gezien. Maar zelfs zijn Liverpool-team - geleid door een Vardy-achtigde Luis Suárez - zette niet op een dergelijke manier druk.

Van tactisch aanvallend voetbal tot het uitbreken op de counter, tot het plotseling drukzetten, Leicester krioelt en bestookt. Het helpt zeker dat Vardy het goede voorbeeld geeft, maar de belangrijkste persoon in het spelplan is de ondergewaardeerde Wilfried Ndidi.

De Nigeriaan is de speler met de meeste tackles (65) in de Premier League en had de meeste intercepties (39). Het weerspiegelt zijn uitmuntende defensieve spel achter de twee spelmakers.

Het helpt ook dat Rodgers is gezegend met twee vleugelverdedigers die - behalve Liverpool - ongeëvenaard zijn in de Premier League en misschien zelfs Europa. Ricardo Pereira is de complete rechtsback, op de tweede plaats achter Ndidi qua hoeveelheid tackles in de Premier League, en Ben Chilwell staat daar niet ver achter. Hun gecombineerde creativiteit - zeven doelpunten en assists in de competitie dit seizoen - draagt bij aan de aanvallende variëteit dat het team van Rodgers definieert en Vardy zoveel kansen geeft.

Het is zeker niet zo dat Vardy zoveel scoort omdat er zoveel kansen worden gecreëerd. De spits is trefzeker uit 37 procent van zijn schoten en dat verklaart enigszins waarom Leicester op dit moment 11,58 doelpunten meer heeft gemaakt dan hun 'verwachte doelpunten' (xG). In combinatie met een 'xG tegen' die 6,18 beter is dan verwacht, heeft Leicester 9,26 meer punten gepakt dan verwacht, zo blijkt uit statistieken van understat.com.

Soms geven xG-cijfers aan dat de prestaties slechter waren dan de werkelijke resultaten bij team die overpresteren, waardoor ze waarschijnlijk terugvallen naar het gemiddelde, maar dat lijkt niet het geval te zijn met Leicester. In plaats daarvan vertelt het blokkeren van schoten die meestal doelpunten zijn en het scoren uit schoten die meestal worden gemist ons een simpele waarheid: het tactische genie van Rodgers verklaart gedeeltelijk het uitstekende seizoen van Leicester, maar ze hebben ook uitstekende individuen.

Vardy, aantoonbaar de Premier League-speler van het decennium, is maar een van hen.