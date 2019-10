'Roda JC Kerkrade verkeert in acuut gevaar na tegenvaller'

Roda JC Kerkrade verkeert in acuut gevaar nu de onderhandelingen met Roland Hogenelst over een meerderheid van de aandelen zijn stukgelopen.

Dat verzekert De Telegraaf haar lezers. De club dient uiterlijk maandag een bankgarantie van ruim negen ton te overleggen bij de KNVB om sancties te voorkomen.

De horecaondernemer, onder meer eigenaar van de La Cubanita-restaurantketen, zag Roda vrijdagavond wel 'gewoon' vanaf de tribune een 4-2 zege op boeken.

Hogenelst onderhandelde de voorbije weken over een deel van het aandelenpakket van oud-eigenaar Frits Schrouff. Bij de beoogde afrondende besprekingen zou een kink in de kabel zijn gekomen en dat is bijzonder slecht nieuws voor de club.

Indien geen bankgarantie overlegd kan worden krijgt voor de tweede keer dit seizoen drie punten in mindering. Bovendien volgt er een nieuwe, nog strakkere deadline, om alsnog de garantstelling rond te krijgen.

Als ook dat niet lukt, is de volgende sanctie intrekking van de licentie, waarmee betaald voetbal in Kerkrade in acuut gevaar is.

Schrouff zou volgens Voetbal International de afgelopen dagen een smeekbede voor nieuwe financiële steun hebben afgewezen.

De club staat momenteel elfde in de , met zestien punten uit twaalf duels.