Roda JC breekt met 'aimabele man': "Dit doet onze wegen scheiden"

Harm van Veldhoven vertrekt bij Roda JC Kerkrade.

De club uit de meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat men afscheid neemt van de 'aimabele man' die eerst jarenlang trainer was en daarna als technisch directeur en algemeen directeur fungeerde bij de Limburgse formatie.

"Als beoogd nieuwe eigenaar van wil ik, Mauricio Garcia de la Vega, Harm graag hartelijk danken voor het werk wat hij voor onze club gedaan heeft en wens ik hem alle succes toe in het vervolg van zijn loopbaan", zegt de Mexicaan op de clubsite.

Van Veldhoven laat op zijn beurt weten genoten te hebben van zijn lange dienstverband bij Roda. De bestuurder zelf 'wenst te benadrukken dat Roda JC tijdens zijn zes seizoenen bij de club meer voor hem betekende dan de woorden passie, hoop of kameraadschap kunnen uitdrukken', zo klinkt het.

Lees beneden verder

"Een verschil in visie met de nieuwe bestuursploeg doet onze wegen scheiden. Ik wil de club en alle mensen die betrokken zijn bij Roda JC het allerbeste toewensen", zo reageert hij.



"De laatste twee jaar stonden in het teken van puin ruimen en heropbouwen. Dankzij een stevigere verankering in de regio en een sterkere focus op de jeugdwerking werd de goede weg ingeslagen."

"De komst van Mauricio Garcia de la Vega brengt nieuwe mogelijkheden en andere accenten met zich mee, ik hoop oprecht dat Roda JC hier optimaal de vruchten van kan plukken."

Roda JC eindigde het afgelopen seizoen als dertiende in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was niet genoeg voor deelname aan de play-offs.