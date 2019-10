Roda-fans blokkeren hoofdingang stadion: "This is our home, f*ck off Vega"

Mauricio Garcia de la Vega kon donderdagochtend het Parkstad Limburg Stadion niet binnen door toedoen van Roda JC-supporters.

Een groep fans heeft de hoofdingang geblokkeerd met afzetlint en liet daarbij op spandoeken een duidelijke tekst achter voor de beoogde eigenaar van de club: "This is our home, f*ck off Vega".

Het is niet de eerste keer dat de supporters van Roda duidelijk maken dat Garcia de la Vega niet welkom is bij de club. De Mexicaanse zakenman werd vorige week vrijdag op hardhandige wijze door een groep fans het stadion uit gedirigeerd. De politie moest eraan te pas komen om hem uit handen van de Roda-achterban te krijgen.

Lees beneden verder

Behalve de supporters ziet ook de clubleiding niets in een verdere samenwerking met de beoogde clubeigenaar. heeft laten weten zo snel mogelijk af te willen van Garcia de la Vega. Hij komt zijn financiële beloftes vooralsnog niet na. Tot dusver heeft hij Roda alleen maar geld gekost, zo liet mededirecteur Hessel Meijer wetem in een interview met De Telegraaf .

"We moeten echt oppassen dat dit niet de ondergang van Roda JC wordt. Er moet snel een oplossing komen, want straks moeten de lonen weer betaald worden en andere rekeningen voldaan", aldus Meijer. "Op dit moment is daarvoor geen geld en dus zou een van de partijen het faillissement kunnen aanvragen. Ondertussen heeft Garcia de la Vega in drie maanden tijd al wel 60.000 euro gedeclareerd. Dat is een mooi salaris voor een directeur van een Eerste Divisie-club."

Woensdag werd bekend dat de KNVB Roda heeft bestraft met de aftrek van drie punten en twee geldboetes van respectievelijk 2.500 euro en 10.000 euro. De voetbalbond is tot deze beslissing gekomen vanwege 'wijzigingen in de structuur van de club', waardoor Roda de regels van de KNVB heeft overtreden. Meijer laat aan regionale omroep 1Limburg weten dat de sanctie te maken heeft met de aanwezigheid van Garcia de la Vega. Hij zou onder meer hebben nagelaten om stukken over de herkomst van gelden in te dienen en draagt bovendien 'meerdere petten' binnen de organisatie.