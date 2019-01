Robertson realistisch: "Op dit moment hebben we nog niets"

Andy Robertson is van mening dat Liverpool niet op gelijke hoogte met Manchester City staat zolang de Merseyside-club de landstitel niet wint.

De huidige koploper van de Premier League wacht al sinds 1990 op een kampioenschap en kan donderdag in het Etihad Stadium een belangrijke stap zetten als men als winnaar van het veld stapt. De voorsprong op de regerend landskampioen van Engeland bedraagt momenteel al zeven punten.

"Afgelopen seizoen hadden we het bij Liverpool vaak over Manchester City en ik denk elk team wel. Ze waren zeer moeilijk te verslaan", vertelt Robertson in gesprek met Engelse media . Liverpool won in de voorbije voetbaljaargang echter driemaal van het team van Josep Guardiola, waaronder twee keer in de kwartfinales van de Champions League. "Natuurlijk versloegen we Manchester City drie keer, maar in de competitie was vrijwel niemand aan ze gewaagd", benadrukt de linksback annex Schots international.

"Manchester City won de landstitel en wij niet", stelt Robertson. "Op dit moment hebben we nog niets, maar hopelijk aan het einde van het seizoen wel. Natuurlijk hopen we kampioen te worden, maar we weten dat het heel moeilijk zal zijn en we weten dat Manchester City en Tottenham Hotspur vlak achter ons staan en ons allerlei problemen willen bezorgen. We blijven met onze beide voeten op de grond en kijken van wedstrijd naar wedstrijd."



Manchester City leed afgelopen maand liefst drie nederlagen in de Premier League en zal donderdag dus moeten winnen om Liverpool enigszins in het oog te houden. "Ze zijn een fantastisch team, ze hebben veel ervaring en ze hebben veel vaker met deze situatie te maken gehad", doelt Robertson op de koppositie in de Engelse competitie. "Ze hebben de landstitel gewonnen, dat is ons niet gelukt. Manchester City heeft meer ervaring met de status van koploper, maar we kijken uit naar donderdag."