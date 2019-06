"Robertson misschien wel de beste linksback ter wereld"

Andy Robertson heeft zich bij Liverpool ijzersterk ontwikkeld en Stephen Warnock is dan ook vol lof over de linksback.

Robertson leverde afgelopen seizoen liefst dertien assists af, waarvan elf in de Premier League. nam de 25-jarige Schot in de zomer van 2017 voor amper negen miljoen euro over van Hull City en dat blijkt nu dus een koopje te zijn. "Zowel Andy als Trent (Alexander-Arnold, red.) aan de andere kant heeft een geweldig seizoen gehad", zegt Warnock op de officiële website van Liverpool.



"Door de bescherming die Andy kreeg van spelers als Fabinho, James Milner, Gini Wijnaldum en Jordan Henderson kon hij die runs naar voren maken zonder gaten achter te laten." De 37-jarige Warnock, die door The Reds werd opgeleid en er enkele jaren als linksback in het eerste elftal speelde, vindt ook de traptechniek van Robertson zeer goed. "Je ziet vaak dat vleugelspelers of -verdedigers in een goede positie komen, maar daarna raken ze in paniek en leveren ze een slechte pass."



"Maar Robbo en Trent zijn nooit in paniek, ze blijven kalm. Het gaat bij Robbo vaak over zijn assists, maar het belangrijkste is voor mij dat hij verdedigend ook fantastisch is", gaat Warnock verder. "De moderne full-back kan goed aanvallen, maar kan hij ook verdedigen? Robbo kan het allebei en voor mij is hij misschien wel de beste linksback ter wereld.



Andy Robertson miste afgelopen seizoen maar twee competitieduels van Liverpool en in de moest hij wegens een schorsing alleen de eerste kwartfinale tegen aan zich voorbij laten gaan.