Roberton legt druk bij Man City: Roberton: "We worden nu de achtervolgers"

Liverpool's linksback Andy Robertson gelooft dat "alle druk" bij Manchester City ligt in de titelrace in de Premier League.

De regerend landskampioen staat weer op de eerste plek in de Premier League nadat Liverpool zondag op bezoek bij Everton niet verder kwam dan 0-0. Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van the Citizens .

"We worden nu de achtervolgers en alle druk ligt bij Manchester City", vertelt Robertson in gesprek met de BBC . "We zullen vechten voor elke laatste bal tot het laatste fluitsignaal aan het einde van het seizoen is geblazen."

"De druk heeft al bij City gelegen omdat van hen wordt verwacht dat ze de titel behouden. Everton denk dat ze ons hebben belet de competitie te winnen. Het laat zien hoe goed we het doen, dat ze ons willen stoppen."

Liverpool won slechts twee van de laatste vijf competitiewedstrijden en komt zondag thuis in actie tegen Burnley. Daarna gaat de focus over op de Champions League als de returnwedstrijd van de achtste finale tegen Bayern München op het programma staat.