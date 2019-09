Roberto Martínez: "Ik heb Lukaku nog nooit zo gefocust gezien"

De Belgische bondscoach Roberto Martínez is onder de indruk hoe gelukkig en gefocust Romelu Lukaku is.

De spits stapte deze zomer voor 65 miljoen euro over van naar en werd daarmee de duurste aankoop ooit van de Milanezen. In zijn eerste twee wedstrijden voor zijn nieuwe club was de 26-jarige aanvaller twee keer trefzeker.

"Dit is de eerste keer dat ik hem vrij en gelukkig heb gezien. Terugkijkend naar eerdere momenten heb ik Rom niet zo gefocust gezien, zo gelukkig, zo verfrist door de nieuwe uitdaging", vertelde Martínez in aanloop naar de wedstrijd tegen Schotland.

"Ik denk dat hij nu klaar is om het hoofd te bieden aan een van de grootste hoofdstukken in zijn carrière met zijn transfer naar Internazionale. En hij is zeer gedreven om zo goed mogelijk te zijn voor het nationale team, dus ik ben erg onder de indruk van zijn blijdschap en de manier waarop hij vooruit kijkt."

Lukaku kwam afgelopen vrijdag niet in actie bij België, dat met 4-0 won van San Marino, maar het is de verwachting dat hij maandagavond wel in actie komt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. De Belgen gaan met vijftien punten uit vijf wedstrijden aan kop in Groep I, waar Schotland zes punten verzamelde.

Martínez is desondanks onder de indruk van Schotland, ondanks dat België in juni nog met 3-0 won. "Ik verwacht een hele moeilijke wedstrijd. Die eerste helft tegen Rusland (1-2 nederlaag) was het beste Schotland dat ik in jaren heb gezien. Vanwege hun intensiteit, de intentie, de kwaliteit op de flanken kunnen ze een hele goed ploege neerzetten en spelers in goede posities krijgen."

"Dan is er de emotionele kant. Soms heb je iets te verliezen en begin je op een andere manier te presteren. We moeten heel, heel voorzichtig zijn. Ik denk dat we een vrij Schotland gaan zien dat van de negentig minuten kan genieten. We moeten klaar zijn om te presteren onder die omstandigheden."