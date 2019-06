Roberto Martínez: "Ik denk dat het de perfecte combinatie is"

Eden Hazard en Real Madrid zijn de perfecte combinatie, stelt de bondscoach van de Belgische nationale ploeg Roberto Martínez.

Afgelopen week werd zijn transfer van naar afgerond, voor een transfersom dat kan oplopen tot 140 miljoen euro. De vleugelaanvaller noemde het zijn moeilijkste beslissing van zijn carrière, terwijl hij toegaf Londen voor geen enkele andere club te willen verlaten.

"Real Madrid krijgt een fenomenale voetballer en voor Eden konden er niet veel nieuwe hoofdstukken in zijn carrière zijn geweest", vertelt Martínez. "Hij zei altijd dat hij zich thuis voelde in Londen bij Chelsea, dus waarschijnlijk was Real de enige plek waar hij naartoe kon gaan en waarvan hij altijd droomde om naar toe te gaan."

"Ik denk dat het de perfecte combinatie is. Alles is afgehandeld met ongelooflijk veel respect van alle partijen en ik denk dat dat de manier is waarop het moest. Nu kijken we er allemaal naar uit om te zien hoe zijn nieuwe hoofdstuk bij Real Madrid van start gaat."