Roberto Firmino: Succesvoller bij Liverpool dan Suarez en betere Braziliaan dan Neymar

De eerste Braziliaan met vijftig goals in de Premier League wordt nog steeds onderschat, maar hij is net zoals in het liedje de beste '9' ter wereld.

"De -fans zongen vandaag een liedje dat ik nooit eerder heb gehoord", zei een fan van tegen zijn maat op de terugweg van Turf Moor.

Burnley werd met 0-3 afgeschminkt door de winnaar van de . Het was de zwaarste nederlaag in bijna een jaar tijd sinds los ging op Boxing Day.

Iets verderop zongen twee groepen fans van Liverpool een vrolijk deuntje over hun spits. "Si Senor, give the ball to Bobby, he will score."

Het liedje wordt de laatste tijd veel gezongen en het was precies de tekst die de fan van Burnley had opgevangen tijdens de wedstrijd.

Roberto 'Bobby' Firmino is de eerste Braziliaanse speler die vijftig goals maakte in de Premier League. Het kostte hem vier jaar, waarmee het lijkt alsof hij niet echt een goalgetter is.

Een jaar voordat Luis Suarez de club verliet was het trainer Brendan Rodgers die zei dat de goede reeks in de Premier League niet aan hem te danken was, maar aan zijn Uruguayaanse aanvaller.

Suarez verliet de club als een legende en wordt gerekend tot de beste spelers die Liverpool ooit had. Toch won hij geen enkele prijs en gaf hij altijd de indruk the Reds als tussenstation te zien.

Trainer Jürgen Klopp heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt om het aanzien van de club te veranderen. Liverpool is nu een eindbestemming en de club haalt spelers van wereldklasse of turnt talentvolle spelers om in gearriveerde toppers.

Mohamed Salah en Sadio Mané vallen in die laatste categorie, terwijl Virgil van Dijk en Alisson als toppers werden ingekocht. Firmino zag hen allemaal komen en groeide gestaag mee met het niveau.

Liverpool is terug in de Europese top met Firmino als centrumspits. "Met zijn werklust, techniek, zijn goals en zijn spel denk ik niet dat er iemand is die hem niet mag", aldus ploeggenoot Andy Robertson.

"Mensen zullen zeggen dat er betere spitsen zijn, maar voor mij telt wat hij voor het team doet. Hij is zo belangrijk. We zouden niets zijn zonder hem. Hij is van wereldklasse."

Salah en Mané zijn de supersterren van het aanvalstrio, terwijl Firmino een beetje onder de radar blijft. Toch is hij een opvallende speler.

Firmino is geen nummer tien, maar heeft wel een goede steekbal. Hij is ook geen middenvelder, maar dribbelt toch geregeld rond op het veld.

HIj is ook geen echte spits, maar benut toch veel van de kansen die hij krijgt, met die vijftig Premier League-goals als bewijs voor dat gegeven.

"Hij kan alles en dat is het mooie aan Bobby", aldus Robertson. "Hij is onze eerste schakel voor de verdediging en ik heb niemand dat beter zien doen."

"Hij zet verdedigers van de tegenstander onder druk en geeft ze nooit tijd. Hij laat zich geregeld uitzakken en herwint dan het balbezit op het middenveld", weet zijn ploegmaat.

"In defensief opzicht is hij al zo belangrijk en dan gaat hij naar voren om goals en assists te leveren. Dat is wat we allemaal van hem krijgen."

Burnley besloot zaterdag tegen Liverpool met een traditionele 4-4-2 aan te treden en met een speler als Firmino bij de tegenstander was dat vragen om problemen.

Het gebrek aan zo'n opstelling is dat er geen aangewezen speler is om iemand aan te pakken die zich tussen de linies uit laat zakken en dat is precies wat de Braziliaan zo goed kan.

Als voetbalfans zijn we gewend aan een ander type nummer 9; een speler die alleen maar passt om dichter bij de goal de bal weer terug te krijgen. Egoïstisch, maar dan op een goede manier.

Firmino speelt juist niet voor zichzelf. Hij is een all-round aanvaller die overal ter wereld kan excelleren. Hij heeft genoeg vertrouwen in eigen kunnen en stelt Salah en Mané in staat om ook te schitteren.

Hij dwingt centrumverdedigers te kiezen en duikt vliegensvlug in gaten zoals een lekker liedje zijn weg naar je hersenen weet te vinden.

Firmino scoorde eenmaal tegen Burnley en gaf ook een assist, waarmee hij met beide categoriën zijn tweede van het seizoen aantekende. Zijn assist op Mané was een afstraffing van een persoonlijke fout met een snelle voorzet.

Zijn goal kwam tot stand nadat hij de bal zelf veroverde op het middenveld en vervolgens opdook om de voorzet van Salah binnen te tikken. Redelijk zeldzaam, want de Egyptenaar geeft de bal niet vaak af.

Die vorm van egoïsme zorgt ervoor dat hij vaker scoort, maar zijn medespelers zijn niet altijd blij met zijn houding aangezien hij hen over het hoofd ziet zodra hij ergens een schietkansje ruikt.

Vooral Mané liet afgelopen weekend zien daar zichtbaar van te balen. Hij foeterde na op de bank omdat Salah een waardeloze poging deed terwijl hij de bal voor het intikken had als Salah had afgegeven.

Firmino heeft hier juist geen enkele moeite mee. Hij kiest simpelweg voor de optie die de grootste kans op een goal oplevert. Hij weet wat hij moet doen en voert het daarna uit.

De Braziliaan maakte dit weekend zijn vijftigste goal in de Premier League, terwijl hij dit kalenderjaar ook al de Champions League en de Copa América wist te winnen.

Gemeten naar prijzen is hij een succesvollere speler bij Liverpool dan Suarez en hij is een betere Braziliaanse aanvaller dan Neymar. Zij eisen de aandacht op, terwijl Firmino rustig aan zijn doelen werkt.

"De beste van de hele wereld is Bobby Firmino", luidt de songtekst van de fans. En het is niet eens overdreven.