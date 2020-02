Robert Mühren houdt SC Cambuur met wondergoal op koppositie

SC Cambuur heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond met succes verdedigd.

De ploeg van trainer Henk de Jong won op bezoek bij met 0-2, mede dankzij een absolute wereldgoal van Robert Mühren.

bleef dankzij een verdiende overwinning op (2-1) in het spoor, terwijl ondanks vele kansen duur puntenverlies leed bij (1-1).

verraste door in de absolute slotfase terug te komen van een 2-0 achterstand (2-2).

NEC - 0-2

De supporters in de Goffert werden in de eerste helft niet verwend met veel kansen. Op slag van rust was Michael Breij twee keer dicht bij, maar de grote kansen waren niet aan de invaller besteed.

Na rust leverde een te late sliding van Rens van Eijden op de benen van Robin Maulun SC Cambuur een penalty op. Competitietopscorer Robert Mühren wist vervolgens wel raad met het buitenkansje: 0-1.

In de 77ste minuut maakte de spits van Cambuur een veel moeilijker doelpunt, door van grote afstand prachtig en met veel kracht in de verre hoek te volleren: 0-2.



FC Volendam - Helmond Sport 2-1

FC Volendam trakteerde zijn eigen supporters in de openingsfase op enkele mooie aanvallen, die door Franco Antonucci en Jari Vlak net niet afgerond konden worden.

Vlak voor rust kon Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel nog voorkomen dat een schot van Antonucci in een doelpunt werd gepromoveerd, maar in de 47ste minuut was het toch raak. De nummer tien van Volendam ontving de bal aan de zijkant van de zestien en haalde verwoestend uit richting de verre kruising: 1-0.

Volendam bleef de betere ploeg en werd in de 83ste minuut geholpen door een eigen doelpunt van Guus Joppen, die een voorzet van Ibrahim El Kadiri op vrij onbegrijpelijke wijze achter zijn eigen keeper werkte: 2-0. Jordy Thomassen deed met een volley in de blessuretijd nog wat terug namens Helmond: 2-1.



Excelsior Rotterdam - NAC Breda 2-2

NAC Breda was in de openingsfase tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer. Eerst kopte Abdallah Aberkane de bal uit een hoekschop op de lat, waarna Huseyin Dogan in de rebound eveneens het aluminium trof. Aan de andere kant sloeg Excelsior toe.

Rai Vloet werd met een subtiel steekballetje bediend door Wout Burger en vond al glijdend de verre hoek. Bij het juichen provoceerde Vloet het uitpubliek van zijn ex-club NAC door met zijn handen achter zijn oren voor de tribune te gaan staan.

In de tweede helft werd invaller Ahmad Mendes Moreira in de zestien naar het gras getrokken, waarna Luigi Bruins vanaf elf meter de wedstrijd in het slot leek te gooien: 2-0. In de slotfase deed NAC wat terug via Jan Paul van Hecke, die in twee instanties en al glijdend de bal achter Maarten de Fockert schoof.

De Bredanaars geloofden in een punt en kregen loon naar werken, toen een kopbal van Arno Verschueren tot doelpunt werd gepromoveerd: 2-2. NAC had zelfs nog kunnen winnen, maar een grote kans van Dogan ging er niet in.



- Jong 3-1

MVV Maastricht was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt via Jérôme Deom, die van kleine afstand kiezelhard op verdediger Tijn Daverveld schoot. De Limburgers moesten nog in het eerste bedrijf met tien man verder, nadat Marnick Vermijl binnen 43 minuten twee gele kaarten verzamelde.

Vlak na rust kwam MVV in ondertal op voorsprong. Thijmen Goppel onderschepte de bal in de opbouw van Jong PSV en begon aan een lange slalom. De rechtsbuiten zag zijn schot gekeerd worden, maar in de rebound profiteerde Anthony van den Hurk: 1-0.

De spits was in de 71ste minuut ook verantwoordelijk voor de tweede MVV-treffer, nadat Van den Hurk de bal na een vrije trap van Joshua Holtby op zijn rug kreeg: 2-0. Van den Hurk liep in de slotfase ook nog zijn derde treffer van de avond binnen: 3-0. Cyril Ngonge redde in de negentigste minuut de Eindhovense eer: 3-1.



FC Eindhoven - De Graafschap 1-1

Al na vijf minuten hiel Stef Nijland een enorme kans voor De Graafschap om zeep door in vrije positie over te schieten. Daarna werd Daryl van Mieghem twee keer gevaarlijk, maar eerst mikte de buitenspeler in het zijnet, later faalde hij oog in oog met doelman Ruud Swinkels.

Ook een poging van Javier Vet, die door Mawouna Amevor van de lijn werd gehaald, leverde De Graafschap geen doelpunt op. Na rust raakte zowel Van Mieghem als Nijland het aluminium. FC Eindhoven was veruit de mindere, maar kwam in de 71ste minuut wél op voorsprong.

Rigino Cicilia stond aan het einde van een voorzet vanaf rechts en rondde simpel af: 1-0. In de slotfase kwam De Graafschap terug. FC Eindhoven slaagde er niet in om een vrije trap weg te werken, waarna de bal via verdediger Amevor over de eigen doellijn ging: 1-1.



- Jong 3-0

De thuisploeg kende een probleemloze avond en dat kwam mede door een vroege rode kaart van Jong AZ-verdediger Joey Jacobs. Hij trok aan de noodrem toen Pedro Marques richting het doel van keeper Mees Bakker afstormde.

Scheidsrechter Luca Cantineau kon niets anders doen dan hem met een directe rode kaart van het veld te sturen. De thuisploeg profiteerde al snel via Oussama Bouyaghlafen, die FC Den Bosch op voorsprong schoot.

Na 24 minuten spelen werd het zelfs 2-0 door Danny Verbeek en een afstraffing dreigde voor de Alkmaarders. Den Bosch kreeg goede mogelijkheden om de score nog uit te breiden, maar spaarde Jong AZ door nog maar slechts eenmaal te scoren. De eindstand werd bepaald door Alexander Laukart.



- 4-2

In een heerlijke eerste helft kwamen de bezoekers op voorsprong via Benaissa Benamar. Na goed voorbereidend werk van Frank Korpershoek stond de verdediger op de juiste plek om de 0-1 tegen de touwen te prikken. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten.

De wedstrijd werd volledig op zijn kop gezet door twee goals van Thomas Verheydt. Toch gingen beide ploegen rusten met een gelijke stand, want Glynor Plet tekende voor de 2-2.

Na rust drong Almere aan en kwam het op 3-2 door Anass Ahannach. De aanvallende middenvelder werd de diepte ingestuurd, omspeelde de keeper en schoot raak vanuit een moeilijke hoek. Nick Venema bepaalde de eindstand uiteindelijk op 4-2.