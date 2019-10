Robert Maaskant is woest en luidt de noodklok na 'schande'

Robert Maaskant baalt enorm van de nederlaag van VVV-Venlo tegen Groene Ster in de TOTO KNVB Beker.

De Eredivisionist wist woensdagavond ternauwernood een verlenging af te dwingen tegen de amateurs (2-2), die bij de strafschoppenreeks toch te sterk bleken. De trainer van VVV heeft besloten de vrije dag van de spelers in te trekken.

"Ik hoef hier niet veel woorden aan vuil te maken", begint Maaskant na afloop in gesprek met FOX Sports . "Een schande wat wij hier hebben gepresteerd. Een groot compliment voor onze tegenstander, ze zijn blijven vechten. Er was een kleine kans dat wij de beker zouden winnen, maar in de eerste ronde eruit tegen een amateurclub is gewoon een schande."

Maaskant erkent dat duels met amateurs doorgaans goed zijn om het zelfvertrouwen op te krikken van bijvoorbeeld de aanvallers, die makkelijker het net zouden kunnen vinden.

"Normaal gesproken haal je hier vertrouwen uit en laat je je aanvallers spelen die doelpunten kunnen maken. Zij laten niks zien, dat wordt wel tijd. Het moet snel anders. Daar hebben we zondag voor."

De oefenmeester benadrukt dat men in de competitie ook beter moet presteren. "We hebben daar een aantal wedstrijden verloren waarin we wel goed hebben gespeeld. Ik heb in Venlo geleerd dat het pas crisis is als het bier op is", grapt Maaskant, die met een serieuze noot eindigt. "We moeten heel hard gaan werken om tot resultaten te komen."