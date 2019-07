Robben wikt en weegt: "Mijn lichaam neemt de beslissing"

Arjen Robben is transfervrij na zijn vertrek bij Bayern München en de aanvaller werd in de afgelopen maanden gelinkt aan verschillende clubs.

Onder meer hoopt op de komst van de ervaren aanvaller, die echter nog niet precies weet hoe zijn toekomst eruit zal zien. "Ik weet nog niet of ik doorga met voetballen", vertelt hij in gesprek met France Football.

"Mijn lichaam neemt de beslissing. Als ik honderd procent fit ben, kan ik nog steeds wedstrijden van wereldklasse spelen. Ik wil echt door op het hoogste niveau. Ik heb verschillende aanbiedingen op zak en zal mijn beslissing nemen als de tijd daar is." Met zijn vertrek uit München kwam er na tien jaar een einde aan zijn dienstverband bij der Rekordmeister.



De vleugelaanvaller won in die periode alles wat er te winnen valt en vormde het gevreesde Robbery-duo samen met de eveneens vertrekkende Franck Ribéry: "Hoe meer tijd er voorbijging, des te closer we werden. Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe het afgelopen decennium eruit zou hebben gezien zonder Franck."



"Hij heeft zeker zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van Bayern, daar is geen twijfel over mogelijk. Misschien denkt hij ook wel hetzelfde over mij, dat weet ik niet", vervolgt Robben met een glimlach. "Een ding is in ieder geval zeker: samen hebben we voor een aantal adembenemende prestaties gezorgd. We hebben het niveau van de club een klein beetje verbeterd door een nieuwe manier van spelen te introduceren."